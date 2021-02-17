Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто

17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Агнии Барто - одной из самых любимых и поистине народных детских поэтесс.

На ее простых, запоминающихся и вместе с тем искренних, звонких стихах выросло не одно поколение. Причем не только в России - сегодня эти строки переведены на множество языков по всему миру. "Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность", так говорила о своем творчестве Агния Барто.

В честь дня рождения поэтессы мы собрали пять четверостиший и предлагаем вам угадать - какое из них написано ей, а какое нет? Подсказка: веселее проходить этот тест вместе с детьми.