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17.02.2021 09:30
Рубрика: Культура

Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто

Текст: Инга Бугулова
Фото: Лев Иванов / РИА Новости Фото: Лев Иванов / РИА Новости
Фото: Лев Иванов / РИА Новости

17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Агнии Барто - одной из самых любимых и поистине народных детских поэтесс.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россияне назвали своих любимых поэтов, но не смогли узнать их строки

На ее простых, запоминающихся и вместе с тем искренних, звонких стихах выросло не одно поколение. Причем не только в России - сегодня эти строки переведены на множество языков по всему миру. "Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность", так говорила о своем творчестве Агния Барто.

В честь дня рождения поэтессы мы собрали пять четверостиший и предлагаем вам угадать - какое из них написано ей, а какое нет? Подсказка: веселее проходить этот тест вместе с детьми.

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