Белорусская техника получит доступ к госзакупкам в России

На прошедшей в Москве VIII Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2021 Минский автозавод представил инновационный автобус "МАЗ 271" для перевозки пассажиров от терминала к самолету. Окна от пола до потолка, двигатель экологического стандарта Евро-5, синие васильки на борту...

Машина сразу же нашла покупателя в Омске. Присматриваются к новинке другие российские аэропорты.

Как лучше удовлетворить запросы российских регионов в новейшей белорусской технике? Обсудить этот вопрос приезжали на МАЗ посол Беларуси в России Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик. Зашел разговор и об условиях вхождения на российский рынок.

В прошлом году правительство России запретило участие в государственных и муниципальных закупках промышленных товаров из стран, не входящих в ЕАЭС. Белорусским предприятиям приходится вносить сведения о своих изделиях в реестр евразийской промышленной продукции. Соответствующий документ получил и Минский тракторный завод. К участию в госзакупках в России допущены белорусские машины 68 моделей и модификаций мощностью от 80 до 355 лошадиных сил.

Расширяются возможности для производственной кооперации. Так, на базе предприятия "БашСельХозТехника" из машинокомплектов, поступающих с Минского тракторного завода, идет сборка колесных тракторов BELARUS мощностью 80 и 130 л/с. Скоро здесь начнется производство минских гусеничных тракторов. Выпускаемые на базе "БашСельХозТехники" тракторы BELARUS участвуют в программе субсидирования Республики Башкортостан.

- Рассчитываем, что собранные в этой компании гусеничные тракторы также попадут в местные программы поддержки, - заявил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ Минского тракторного завода Михаил Вардугин.

К госзакупкам в России допущены белорусские машины 68 моделей и модификаций мощностью от 80 до 355 лошадиных сил

Первым белорусским предприятием, вошедшим в российский реестр, стал Минский моторный завод. Доступ к госзакупкам получили 139 моделей двигателей. Сертификат соответствия предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при участии в тендерах. Сейчас завод реализует проект с российской машиностроительно-индустриальной группой "Концерн "Тракторные заводы". Белорусский двигатель планируется устанавливать на трактор "Агромаш 85ТК". Заказчик предъявил ряд требований, потребовалось разработать новую модификацию мотора. В Россию уже отправлена 3D-модель двигателя для проведения на ее основе компоновки моторного отсека. Затем ММЗ предоставит два агрегата для испытаний в составе техники. А к 2025 году планируется довести поставки до 2,5 тысячи моторов.

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В прошлом году Минский моторный завод нарастил продажи в России на 12%. Его продукцию приобретают 59 российских предприятий.