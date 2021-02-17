Белорусы предложили пензякам то, от чего они вряд ли смогут отказаться

В Пензе побывала белорусская делегация, в которую вошли представители более 20 предприятий. Возглавил работу миссии посол Беларуси в России Владимир Семашко. Примечательно, что по городу гости передвигались на автобусе МАЗ.

Пензенская область давно и плодотворно сотрудничает с белорусскими производителями. Однако из-за пандемии торговый оборот между партнерами снизился почти на 15 процентов.

- Нас беспокоит, что в последние два года в связи с мировым спадом в экономике и сфере производства мы снизили объемы взаимных поставок. Но я думаю, что те меры, которые мы предпримем в ближайшее время, позволят преодолеть это падение, - отметил Владимир Семашко.

Помимо хорошо зарекомендовавших себя аэробусов и тракторов на газовом топливе, белорусы предложили принципиально новые идеи для совместных проектов. Например, как превратить мусор в прибыль и удержать тарифы в этой сфере. Белорусская сторона разработала оборудование для переработки вторичных полимеров. Сейчас в Пензе активно внедряется раздельный сбор мусора, но собственной переработки пластика, металлов и бытовых отходов в городе с полумиллионным населением до сих пор нет.

- Нельзя разрывать цепочку по сортировке, сбору и переработке отходов. Выгоднее в каждом муниципалитете создавать замкнутый цикл. При этом условии срок окупаемости проекта составит от четырех до восьми лет, а прибыль позволит заморозить тарифы по сбору мусора для населения и организаций, - пояснил представитель Евразийской ассоциации "Экология социума" Юрий Морозов.

Из отходов птицефабрик, которых сейчас в Пензе больше, чем в любом другом регионе России, белорусские партнеры готовы производить удобрение и экспортировать его. Этот проект вызвал особый интерес в связи с новым федеральным законом об органическом земледелии, который с января предполагает сокращение объемов вносимых химических веществ при обработке почвы.

Белорусские строители готовы возводить в российском регионе жилье и социальные объекты с отсрочкой платежа

А пензенские производители заинтересовали партнеров оборудованием для защиты объектов от несанкционированного вторжения и промышленного шпионажа. Комплекс "Антидрон" можно развернуть за считаные минуты, он способен вести одновременно до 32 летящих объектов в радиусе полутора километров и вызывать аварийную посадку либо выводить их на неуправляемый полет. Такие средства защиты уже применяются в аэропортах, на крупных сельхозугодьях и в акваториях. Белорусы признали их актуальность для Бреста, где границы города совпадают с государственной границей.

Работа белорусской делегации в Пензе завершилась подписанием двухстороннего протокола о приоритетных направлениях сотрудничества. Белорусская сторона может предложить льготные условия по приобретению техники с использованием лизинга по льготным ставкам или с привлечением экспортных кредитов. А белорусские строители готовы за счет собственных средств возводить в российском регионе жилье и социальные объекты с отсрочкой платежа до ввода их в эксплуатацию.

- У нас и у вас на 25-28 процентов ВВП формируется промышленностью, на 8-10 процентов - сельским хозяйством. Есть сферы, где мы нужны друг другу. У нас есть набор техники для сельского хозяйства, коммунальных служб, строительства. И мы ждем от ваших предприятий предложений по кооперации, предложений о поставке различных узлов, машин и механизмов, в которых мы нуждаемся. Мы посетили завод "Пензтяжпромарматура", выпускаемая им продукция нужна нашим нефтеперерабатывающим и химическим заводам, нефте- и газопроводам, - сказал по итогам визита посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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Как выяснилось, белорусский посол с детства знаком с пензяками. На его малой родине в городке Калинковичи установлен памятник солдатам 354-й одноименной дивизии, которая была сформирована из жителей Пензенской области. Ее бойцы остановили немцев под Москвой, а потом освобождали Беларусь. Владимир Семашко посетил Монумент воинской и трудовой славы, где прошла церемония передачи капсулы с землей из Брестской крепости. Это еще одна страница общей истории.