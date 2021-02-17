Цена нефти Brent выросла до 64 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent достигала в моменте 64 долларов за баррель, после чего немного откатилась назад. Североамериканский сорт WTI торгуется выше 60 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на фоне рекордных холодов в северном полушарии, которые привели к снижению нефтедобычи в США и перебоям поставок нефти и нефтепродуктов в северные штаты страны. Кроме этого морозы повысили спрос на энергоресурсы в Европе и Азии, из-за возникновения необходимости создавать резервные мощности генерации.

Сокращение производства сланцевой нефти в США оценивается в более чем 2 млн баррелей в сутки. Кроме этого, в стране из-за морозов были остановлены несколько нефтеперерабатывающих заводов.

Поддержку нефтяным ценам также оказывает сделка ОПЕК+, которая в сегодняшних условиях продолжит действовать до апреля, на ближайшей встрече участников альянса 3-4 марта может быть принято решение о некотором увеличении добычи лишь со следующего месяца. Сейчас участники сделки суммарно сокращают добычу приблизительно на 7,1 млн баррелей в сутки, плюс Саудовская Аравия и еще несколько членов ОПЕК добровольно снизили производство на 1,425 млн баррелей в сутки.