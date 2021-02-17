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17.02.2021 06:02
Рубрика: Происшествия

Подвиг сильнее клеветы

Чем запомнится процесс по делу об оскорблении ветерана
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Неделя № 34(8385)
В Бабушкинском районном суде во вторник, 16 февраля, продолжились слушания на процессе по делу о клевете Алексея Навального. Как и первые два заседания, судья мирового участка N 320 Вера Акимова провела их в выездном заседании в здании райсуда. Помещение мирового участка просто не в состоянии вместить всех аккредитовавшихся на процесс журналистов.
Игнат Артеменко попросил суд дать правовую оценку высказываниям Навального. Фото: vesti.ru Игнат Артеменко попросил суд дать правовую оценку высказываниям Навального. Фото: vesti.ru
Игнат Артеменко попросил суд дать правовую оценку высказываниям Навального. Фото: vesti.ru

В июне прошлого года Навальный назвал Артеменко и всех тех, кто снялся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституции, "холуями" и "предателями". Этот процесс мог бы закончиться не начавшись, если бы блогер просто попросил бы прощения у седовласого ветерана. Но он не стал этого делать, наоборот, продолжил оскорблять в суде пожилого человека и его родственников.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Суд по делу о клевете Навального на ветерана: онлайн-трансляция

Второй день заседания тоже не принес каких-то сенсаций. Блогер не стал извиняться перед 94-летним ветераном Великой Отечественной войны, продолжил оскорблять его родственников и хамить судье и прокурору. Все это вместе с журналистами выслушивали и три дипломата из Латвии, Литвы и Эстонии. Правда, с представителями СМИ они традиционно общаться не стали. А еще во время прошедшего 12 февраля заседания был поставлен своеобразный антирекорд. Процесс длился 10 часов 40 минут, а подсудимый получил около 20 замечаний за неуважение к суду, свидетелям и прокурору, а также за оскорбительные и недопустимые высказывания.

Во время очередного замечания и предупреждения об удалении из зала Навальный в открытую хамил судье: "Это я вам делаю замечание и удалю из зала". Навальный вел себя в процессе так, словно это он судья и последняя инстанция. Раздавал ярлыки судье и прокурору и обещал, что они "здесь сидеть в кителе не будут", когда "мы придем к власти".

Когда суд продолжил опрос внука Игната Артеменко - Игоря Колесникова, который не успели закончить на первом заседании, Навальный сходу заявил, что внук "подделывал все подписи за деда и торговал им".

Навальный: "Свидетель, я о вас знаю все".

После чего начал перечислять годовой доход Колесникова и его жены.

Военный билет Игната Артеменко.

Колесников: "То, что вы не нашли мой реальный заработок, дает вам повод говорить, что я торгую дедом. Вы негодяй. Я здесь только для того, чтобы защитить честь моего геройского деда от таких, как вы".

Навальный на этом не успокоился и продолжил "качать" свидетеля про "подделанное" заявление ветерана.

В конце второго дня процесса слово получил сам подсудимый. Начал он, как всегда, с политики, а потом опять заявил, что до суда не знал никакого ветерана Артеменко. Сказал, что никакой клеветы не было. Но при этом опять утверждал, что ветерана использовали и "трясли как куклу". Говорил без остановки и заявил, что ему затыкают рот, хотя его ни разу никто не остановил. После того как Навальный сказал все, что хотел, вопросы ему задала прокурор.

Прокурор: "Понимали ли вы, что ваш комментарий будет доступен большому количеству пользователей?"

Фото: соцсети
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана

Навальный: "Я очень на это рассчитывал".

Прокурор: "Оскорбление ветеранов - это позиция вас и ваших сторонников по дискредитации Победы".

Навальный: "Я защищаю права ветеранов".

Прокурор: "Почему вы до сих пор не принесли извинения потерпевшему Игнату Артеменко?"

Навальный ушел от ответа, обвинив во всем внука ветерана.

Происшествия Правосудие Суд

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