Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году

Около 200 госуслуг переведут в электронный формат к 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ).

"Одна из главных задач этого процесса (цифровой трансформации - прим. "РГ") - перевести госуслуги из бумажного в цифровой формат. К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг", - заявил вице-премьер. Сокращение сроков их предоставления также станет одной из важных задач РЦТ.

Положительная динамика цифровой зрелости уже наблюдается в контрольно-надзорной деятельности, которой занимаются Роспотребнадзор, Росреестр, Ростехнадзор и другие органы. В электронный вид планируется трансформировать 137 контрольно-надзорных функций, и к 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно, рассказал Чернышенко.

По данным Минцифры, в 2020 году появилось 48 новых госуслуг, 90% из которых востребованы именно в электронном формате. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.