Новости

Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
В Подмосковье украли машину за 2 миллиона рублей 11:04
Десантные корабли типа "Иван Грен" увеличат в полтора раза 11:04
Матвиенко: В Совфеде впервые не выявлено ни одного случая COVID-19 11:03
Причиной пожара с погибшими в Екатеринбурге мог стать поджог 11:02
В Москве иномарка снесла остановку с пассажиром 10:58
В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский" 10:55
Перелетные птицы могут позже вернуться в столичный регион 10:54
Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году 10:50
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье 10:46
Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома 10:41
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 10:40
Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open 10:39
Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки 10:32
В Крыму с марта отменят большую часть ограничений по COVID-19 10:24
Морковь и картофель подорожали за год больше чем на треть 10:06
Жена Ким Чен Ына появилась на публике после года отсутствия 10:01
Севмаш рассказал о строительстве восьми АПЛ типа "Ясень-М" 09:53
На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей 09:43
В Хабаровске осудили местного жителя за подготовку теракта 09:35
Власти Эстонии обеспокоены миллиардной дырой в бюджете страны 09:31
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто 09:30
В Челябинске вскрыли новые хищения при реконструкции оперного театра 09:18
В Пермском крае туристка погибла, упав в 30-метровое ущелье 09:14
Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 10:50
Рубрика: Власть

Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году

Текст: Ирина Алпатова

Около 200 госуслуг переведут в электронный формат к 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ).

Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг

"Одна из главных задач этого процесса (цифровой трансформации - прим. "РГ") - перевести госуслуги из бумажного в цифровой формат. К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг", - заявил вице-премьер. Сокращение сроков их предоставления также станет одной из важных задач РЦТ.

Положительная динамика цифровой зрелости уже наблюдается в контрольно-надзорной деятельности, которой занимаются Роспотребнадзор, Росреестр, Ростехнадзор и другие органы. В электронный вид планируется трансформировать 137 контрольно-надзорных функций, и к 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно, рассказал Чернышенко.

По данным Минцифры, в 2020 году появилось 48 новых госуслуг, 90% из которых востребованы именно в электронном формате. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.

Власть Работа власти Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей