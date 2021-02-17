Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица привился "Спутником V". Именно Сербия, которая пока еще ждет вступления в ЕС, первой из европейских стран одобрила нашу вакцину и начала прививать своих граждан еще в январе.

А на днях РФПИ, который активно продвигает "Спутник V" по всему миру, запустил флешмоб на FB, предложив всем привившимся нашей вакциной сообщить об этом, поставив свое фото в специальной рамке. Да еще и поучаствовать в розыгрыше турпоездки в Москву и Питер. Благодаря такой активности в соцсетях можно узнать, что думают про "Спутник V" не только медийные лица и политики, но и самые обычные люди. Флешмоб поддержали лайками уже 10 тысяч человек из разных стран, а комментарии написали около полутора сотен. Абсолютное большинство - очень заинтересованные и доброжелательные. Лишь один написал, что русский препарат "не нужен".

"Я бы с удовольствием (сделала прививку "Спутником"). Но я живу в Израиле, и нам купили (негативный эпитет) Pfizer у наших западных друзей, - написала Ольга Рябова. - Эта проклятая штука парализовала мое лицо на 2 дня".

"И я бы с удовольствием, - пишет Симона Масини из Генуи. - Но я живу в Италии. Я написала в российское консульство в моем городе, как мне поступить (я медсестра). Я жду, надеюсь на ответ".

"Хотела бы и я сделать это (прививку), но у нас этого нет здесь, в Норвегии", - пишет Наташа Киските. А дальше в ее ветке разгорелась дискуссия: народ интересовался, действительно ли смерти обитателей домов престарелых в Норвегии, случившиеся вскоре после прививок, могли быть связаны с вакциной.

Высказывают и опасения по поводу прививок. "Если была бы такая возможность, я бы тоже привилась sputnik V. Живу в Греции 20 лет, какой вакциной прививать будут нас здесь - неизвестно!!!" - сообщает Анжела Ковас.

Маноло Куэто из США написал так: "Нам, наверное, не достанется (русской вакцины) по политическим мотивам. Так что, если я хочу прививку, мне пришлось бы отправиться в страну, которая ее предлагает. Но стоимость перелета слишком большая. Надеюсь, русские смогут подать заявление на одобрение в американское FDA". Из Пакистана и Бразилии написали, что прививать нашей вакциной там пока не начали, и они ждут этого момента. А живущий на противоположном конце земного шара Петер Педро Сачсе пошутил: "Надеюсь, вы сможете отправить мне немного ("Спутника V") в Австралию".

Ивонна из нидерландского городка Схевиненген предложила флешмоб расширить: "Может, сделать еще одну рамку "Хочу сделать Sputnik-прививку"? Потому что здесь, в обюрокраченном ЕС, нас (к русскому препарату пока) не пускают, несмотря на отсутствие других вакцин".

Банк вопросов

Продолжаем отвечать на вопросы о COVID-19, тестировании и вакцинации

Если у меня признаки простуды, можно ли самостоятельно проверить: это просто ОРВИ или, возможно, легкий COVID-19?

Вам поможет ПЦР-тест. "Сдавать ПЦР-тест рекомендуется, в том числе, после контакта с больным человеком, посещения мест массового скопления людей (когда увеличивается риск подхватить инфекцию), а также при возникновении симптомов респираторного заболевания", - рассказал "РГ" медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

"Сдавать ПЦР-тест на COVID-19 следует через 5-7 дней после предполагаемого заражения. Инкубационный период составляет от 7 до 21 дня: симптомы болезни могут еще не проявляться, но обнаружить вирус в организме уже возможно, - пояснил специалист. - Если вы уверены, что контакт с больным был, но результат ПЦР-теста отрицательный, для подтверждения или исключения инфекции тест рекомендуется повторить через 10 дней после взятия первого мазка".

Когда получают ложноотрицательный или ложноположительный результат ПЦР-теста?

"Ложноотрицательные результаты дают, как правило, исследования, которые выполняются до периода активного выделения инфекции, то есть на ранних сроках. Такой результат также возможен и в период, когда инфекция спускается в нижние дыхательные пути. В это время у многих пациентов происходит минимальное выделение вируса на слизистых верхних дыхательных путей, - поясняет Дмитрий Денисов. - В первом случае, когда человек слишком рано выполнил тест, его рекомендуется повторить примерно через 10 дней. А во втором случае врачи обычно ориентируются на данные других исследований, например КТ легких, которые указывают на то, что у заболевшего именно COVID-19. Что касается ложноположительных результатов, то здесь, скорее всего, речь идет о нарушении методики выполнения самого теста. Однако при правильно организованном процессе внутри ПЦР-лаборатории и повторном подтверждении результатов, ложноположительные результаты практически исключаются".

Тест на антитела после прививки покажет, сработала ли вакцина

Что делать, если результат теста положительный?

"Если ПЦР-тест дает положительный результат, это говорит о том, что человек заражен, но возникнут ли у него симптомы - вопрос ответа иммунной системы и других систем организма, - говорит Денисов. - Поэтому при положительном результате тестирования рекомендуется самоизолироваться, наблюдать за своим самочувствием и обратиться к врачу".

В каких случаях выполняют тесты на антитела?

В контексте коронавирусной инфекции исследуются специфические антитела, которые вырабатываются именно в ответ на внедрение вируса SARS-CoV-2, - это иммуноглобулины класса G (IgG) и иммуноглобулины класса М (IgM). "Антитела IgM возникают вскоре после заболевания и помогают бороться с инфекцией в острой фазе. В свою очередь, антитела IgG обеспечивают длительную защиту организма - они вырабатываются медленнее и сохраняются дольше. Антитела могут образоваться в организме как в ответ на перенесенную инфекцию, так и на введение вакцины", - отметил эксперт.

Сейчас очень многие выполняют тест на антитела перед вакцинацией, чтобы понять, не перенесли ли они COVID-19 бессимптомно. Сдают такие тесты и после вакцинации, чтобы убедиться, что вакцина работает.

При этом Денисов предупреждает: "Количественный тест на антитела, доступный в нашей лабораторной службе, позволяет измерить концентрацию антител IgG к спайковому (S) белку коронавируса SARS-CoV-2. Однако его результат не дает возможность определить, сформировались антитела вследствие перенесенной инфекции или вакцинации". Если человек хочет понять, эффективна ли была прививка, нужны количественная оценка и отслеживание динамики уровня антител после вакцинации. "Мы рекомендуем сдавать количественный анализ на IgG-антитела к спайковому (S) белку не ранее чем через 21 день после введения второго компонента препарата. Такой тест рекомендован как после вакцинации препаратом "Спутник V", так и после введения "ЭпиВакКорона", - объяснил Денисов.