Что такое Clubhouse и как туда попасть. Десять интересных фактов

Фото: Антон Благовещенский/РГ

В конце января мир начала сводить с ума новая социальная сеть - Clubhouse. Общение в ней возможно только голосом. Рассказываем, чем интересен новый сервис и как стать его участником.

1. Доступ в Clubhouse могут получить только "избранные". Нужно обладать смартфоном iPhone, а также иметь инвайт - приглашение от уже зарегистрированного участника. Ссылка на регистрацию придет в виде SMS-сообщения - предварительно вы должны сообщить приглашающему свой мобильный номер.

Также приложение можно установить и на iPad, а вот обладатели Android-девайсов, даже самых продвинутых и дорогих - пока что лишены радости голосового общения в Clubhouse.

Важно! Инвайтами в Clubhouse уже торгуют на "Авито" и других сайтах объявлений. Призываем не поддаваться ажиотажу и не платить за приглашения неизвестным людям.

2. В Clubhouse можно подписаться на своих друзей (приложение найдет их в адресной книге) и знаменитостей, включая Марка Цукерберга, Илона Маска, других "топов" и звезд. Среди них - основатель Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глава "Яндекса" Тигран Худавердян, художник Покрас Лампас, актер Михаил Галустян, шоумен Иван Ургант. После этого вам будут приходить уведомления о новых беседах, которые стартовали с их подачи.

3. В Clubhouse есть три вида "комнат" для общения. Во-первых, это "открытые" комнаты, к которым может присоединиться в любой момент кто угодно. Во-вторых, "социальные" - предназначенные только для тех, с кем вы задружились в соцсети. Третий вид - закрытые, в них могут попасть только люди, которых вы выберете. Одновременно в комнате могут присутствовать не более пяти тысяч человек.

Уведомления о том, что вы запустили новый стрим, получат все ваши подписчики. А если они начнут его слушать, об этом узнают уже их подписчики. В результате число слушателей может вырасти очень быстро.

4. Никаких записей разговоров не ведется - социальная сеть запрещает это делать. Поставить беседу на паузу тоже нельзя. И пустить в эфир заранее приготовленную и смонтированную запись затруднительно - вещание ведется через микрофон смартфона (или через наушники).

5. Если сравнивать Clubhouse с какими-то уже привычными технологиями, то это похоже на FM-радио с одним или несколькими ведущими в студии. Любой слушатель может "позвонить в эфир" - для этого существует кнопка "поднять руку". Если ведущий сочтет нужным, он предоставит этому человеку эфирное время, однако без ограничений могут говорить лишь спикеры (или один спикер).

6. Аналог Clubhouse уже начали разрабатывать в Facebook. Не исключено, что соцсеть вскоре запустит этот сервис, интегрировав его с WhatsApp и социальной сетью. Тогда людям будет проще следить за активностью друг друга.

7. Эксперты отмечают, что интерес к Clubhouse очень необычен - люди массово высказывают свою нелюбовь к голосовым сообщениям в мессенджерах, но при этом аудитория нового сервиса постоянно растет.

8. Больше всего из мобильных средств коммуникации Clubhouse напоминает подкасты, только в режиме реального времени. Другие сравнивают его с Twitch или Zoom, но без видео.

9. Мероприятия можно планировать заранее и добавлять их в календарь. Одновременно контента производится очень много, а выбрать можно только что-то одно.

10. Несмотря на то, что Clubhouse ориентирован на голосовое общение, там поселились музыканты, которые регулярно устраивают живые концерты.