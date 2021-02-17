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17.02.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Цифровую валюту обложат налогами

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налогообложении цифровых валют.

Согласно документу, криптовалюта будет признаваться имуществом. Доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц.

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Как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, принятие такого закона позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий. Кроме того, они смогут отстаивать свои имущественные права в суде.

Граждане и организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. За неуплату налога (или недоплату) устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям.

Документ актуален с учетом расширения использования криптовалют, в том числе в противоправных целях, указал комитет Госдумы по финансовому рынку.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Виртуальные валюты Законопроекты и комментарии

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