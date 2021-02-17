ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов "Возрождение отечества".

Изначально в названии новой политической силы планировалось использовать слово "русофилы", но избиркомом балканской республики это одобрено не было. Председателем партии выступил, как и заявлялось ранее, Николай Малинов.

Население Болгарии в целом достаточно позитивно относится к России. Далеко не все здесь разделяют прозападную линию властей республики, зачастую идущую вразрез с ее национальными интересами. В этой связи "Возрождение отечества", по некоторым оценкам, способна набрать достаточное количество голосов на парламентских выборах, намеченных на март текущего года, для участия в политической жизни страны.

Напомним, что в 2019 году российский лидер Владимир Путин вручил Николаю Малинову орден Дружбы за заслуги в углублении сотрудничества между народами двух государств.