Мощного столкновения двух русских в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, как этот матч анонсировался накануне, не получилось. Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 6:2. Это была их пятая очная встреча. И каждый раз победу одерживал Медведев, не отдавав другу-сопернику ни одного сета.

Против Рублева была и статистика, и погода. Наши парни вышли на корты Мельбурн-парка в самую жару, когда даже в тени градусники показывают под 40 градусов. В таких условиях Андрей не смог показать свой лучший теннис, хотя боролся до последнего. Правда, выглядел при этом измученным и обессиленным. Казалось, что у Медведева никаких проблем не возникло. Однако, подав на матч, он неожиданно вызвал на корт врача из-за судорог в ноге. Такого в туре еще не было. Даниил признался, что с трудом наступал на левую ногу. Последний гейм он дотерпел, но сделать пару шагов до микрофона на корте для интервью уже не смог.

- Очень сложно, когда плюс 40 градусов каждый день, но нужно приспосабливаться к этому. Мы с Андреем провели несколько невероятных розыгрышей. После них было тяжело дышать. Думаю, я один из немногих, кто может заставить Рублева так устать, - сказал Медведев после матча. - У меня получилось нейтрализовать его потрясающие мощные удары. Это был один из лучших моих матчей в последнее время, и не только здесь. Я сумел победить его в трех сетах, даже без тай-брейка. Очень этому рад.

Больше сил Медведев сохранил на полуфинал, в котором встретится с греком Стефаносом Циципасом. Тот больше 4 часов бегал по корту и разводил по углам испанца Рафаэля Надаля и одержал верх, уступая по сетам 0-2. Итоговый счет - 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Все мы помним эпичный финал Медведев - Надаль на US Open-2019. Пока новое их противостояние откладывается. Тем не менее на Australian Open Даниил впервые сыграет в полуфинале. Это позволит Медведеву подняться на третью строчку в мировом рейтинге. Сделает ли он еще один рывок, продлит ли свою серию из 19 выигранных матчей подряд, узнаем в пятницу.

А в четверг в первом полуфинале сойдутся россиянин Аслан Карацев - дебютант "Больших шлемов", сотворивший в Мельбурне главную сенсацию, и действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Медведев, кстати, немножко помечтал о российском финале в Австралии.

- Я очень рад за Аслана, он переписывает историю. Он первый дебютант, вышедший в полуфинал турниров "Большого шлема". А ведь ему уже 27 лет, а не 18, - отметил Медведев. - Было бы здорово, если бы случился российский финал. Однако впереди нас ждут трудные матчи и очень сильные соперники.

Между тем

В четверг на трибуны Australian Open должны вернуться болельщики. Напомним, что с 13 февраля в штате Виктория был объявлен пятидневный локдаун из-за 19 случаев заражения британским штаммом коронавирусом у людей, проходящих карантин после возвращения в Австралию в специальных гостиницах. С теннисистами эта ситуация связана не была, так что турнир продолжился, но без зрителей.