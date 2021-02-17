Демонстрацию изображений нацистов запретят

Авторами документа выступила группа депутатов, в которую входит вице-спикер ГД Петр Толстой и главы комитетов Елена Ямпольская (по культуре) и Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции).

Законопроект направлен на недопущение героизации нацистов на территории России. Елена Ямпольская на пленарном заседании привела в пример случаи с продажей блузок и футболок с изображением Адольфа Гитлера и других нацистских вождей, а также марок с их лицами и бюстов фашистов. Это, считают авторы, оскорбляет многонациональный народ и память о жертвах ВОВ. "У нас есть нравственные аксиомы, которые нельзя переступать, - уверена глава комитета по культуре. - Если, упаси Боже, в вашей семье был кто-то убит, вы ведь не позволите своему ребенку носить на груди портрет этого убийцы. Наша страна - это такая же семья, объединенная многими миллионами жертв, с до сих пор живой еще болью".

Конкретнее, запретить предлагается "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". В ходе второго чтения формулировки предполагается уточнить, а то выяснилось, что под действие закона могут не попасть изображения Гитлера, ведь он не был формально осужден Нюрнбергским трибуналом.

Есть важный нюанс - вполне законным будет использование изображений таких лиц, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". "Разговоры о том, что запретят публикацию портретов вождей, к примеру, в учебниках - это спекуляция. Ничего подобного!" - подчеркнула Ямпольская.

Отметим, что аналогичные нормы уже действуют в отношении нацисткой символики и атрибутики, так что депутаты сочли логичным их расширить.

В пакет с этим законопроектом при его внесении вошли поправки о штрафах за указанные нарушения. Санкции были предложены такие же, как за публичное демонстрирование нацистской атрибутики без осуждения фашизма. Гражданам грозят штраф в 1-2 тыс. рублей, юрлицам - в 10-50 тыс. рублей.