Обнаружено умение ДНК "танцевать" для привлечения партнеров

Исследователям из университетов Йоркшира удалось впервые в истории получить видеоизображения "танцующих" ДНК, сообщает phys.org.

Видеозапись высочайшего разрешения молекулы ДНК позволила разглядеть все движения этой макромолекулы внутри клетки. Было выявлено, что когда ДНК начинает принимать причудливые формы, это привлекает к ней другие молекулы и приводит к связыванию ДНК.

Видео в сочетании с компьютерным моделированием позволило увидеть двойную спиральную структуру ДНК и каждый отдельный атом. Замечено, что ДНК начинает более энергично двигаться в разных направлениях когда образуются так называемые мини-круги ДНК путем соединения концов молекулы.

Дальнейшее изучение этих мини-кругов чрезвычайно полезно, поскольку есть предположение, что они могут служить индикаторами старения.