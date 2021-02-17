Сейчас уже действуют нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных.

Кабинет министров в своей инициативе предложил распространить действующую административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается. Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров рассказал, что только за прошлый год поступило 28 тысяч обращений в Федеральную службу судебных приставов по данному поводу. Более половины обращений не относятся к работе коллекторских организаций: граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации.

Если закон примут, то такие организации и их должностных лиц можно будет привлечь к административной ответственности за нарушения прав граждан при взыскании просроченной задолженности по кредитам, отметил депутат. При этом ко второму чтению инициативу собираются доработать.

Инициатива призвана не допустить нарушения прав заемщиков, подчеркнула зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко. "Жизнь показала, что банки активно злоупотребляют правами граждан и мало чем отличаются от коллекторов, - отметила она. - В связи с отсутствием административной ответственности для кредитных организаций число жалоб граждан на неправомерные действия банковских сотрудников при взыскании долгов с каждым годом растет". Суды, как правило, встают на сторону заемщиков, но вместе с тем налагать административную ответственность они не могут, потому что в статье 14.57 КоАП сделано исключение для кредитных организаций, указала парламентарий.

Число жалоб граждан на неправомерные действия банковских сотрудников при взыскании долгов с каждым годом растет

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в 100 тыс., а для компаний - в 200 тыс. рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов.