Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

80. Общественное объединение Комитет "Нация и свобода" (решение Красноярского краевого суда от 28.07.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 22.12.2020).

В соответствии с Уставом символикой общественного объединения Комитета "Нация и свобода" является флаг, 2-цветное золото-черное полотно, черный штандарт с белой или золотой аббревиатурой "КНС". Гербом Комитета является изображение "сокола Рюрика" на бордовом фоне (раздел I Устава).

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