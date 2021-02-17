В Иране найдены "древнеамериканские" петроглифы

Новости

Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
Кабмин утвердил план развития в России рынка СПГ 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 14:43
Рубрика: Культура

В Иране найдены "древнеамериканские" петроглифы

Текст: Денис Передельский
Фото: www.tehrantimes.com Фото: www.tehrantimes.com
Фото: www.tehrantimes.com

В Иране группа археологов, работавшая на бесплодной равнине в западной провинции Лорестан, обнаружила петроглифы, возраст самых древних из которых может достигать 40 тысяч лет.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Причиной смерти найденного на Ямале мамонта мог стать несчастный случай

Как сообщает Tehran Times, целый кластер петроглифов был обнаружен в округе Чегени. Археологи нашли вырезанные в скалах петроглифы, которые изображают различные символы и фигуры двух цветов - черного и охры.

Мотивы рисунков оказались весьма разнообразными - от человеческих фигур до растений и животных. Некоторые петроглифы изображают сцены охоты и верховой езды. По оценкам исследователей, возраст рисунков может варьироваться от 2200 до 40 тысяч лет.

По технике исполнения и возрасту ученые сравнивают их с петроглифами Теймаре, найденными ранее в округе Хомейн. Их возраст варьируется от четырех до 40 тысяч лет. Они были вырезаны инструментами из камня и костей животных в технике пехлеви. Более поздние рисунки могли быть вырезаны металлическими инструментами.

К слову, иранский археолог Мохаммад Нассерифард выдвинул смелую гипотезу. Он обратил внимание на поразительное сходство найденных в Иране наскальных рисунков с петроглифами, которые были найдены в Америке. По его мнению, некоторые доисторические жители Иранского плато могли мигрировать за океан.

Фото: iStock
Раскрыта тайна гибели великого фараона Секененра-Таа II

"Сходство внешнего вида, художественные стили и единообразные темы древних петроглифов Ирана и наскальных рисунков других стран раскрывают множество недостающих звеньев в истории и искусствах человечества, - считает специалист. - Одним из них является сходство древних артефактов в Иране с артефактами, найденными на американском континенте".

К слову, в марте 2020 года группа энтомологов и археологов идентифицировала самый загадочный петроглиф, обнаруженный в Иране. Речь идет о шестиногом существе длиной 14 сантиметров. Этот рисунок был обнаружен еще в 2017 году в Теймаре, но из-за его необычного вида он не был идентифицирован на протяжении трех лет. Однако затем энтомологи пришли к выводу, что древнее шестиногое существо обладает головой и конечностями местного вида богомола.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу