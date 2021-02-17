В Иране найдены "древнеамериканские" петроглифы

В Иране группа археологов, работавшая на бесплодной равнине в западной провинции Лорестан, обнаружила петроглифы, возраст самых древних из которых может достигать 40 тысяч лет.

Как сообщает Tehran Times, целый кластер петроглифов был обнаружен в округе Чегени. Археологи нашли вырезанные в скалах петроглифы, которые изображают различные символы и фигуры двух цветов - черного и охры.

Мотивы рисунков оказались весьма разнообразными - от человеческих фигур до растений и животных. Некоторые петроглифы изображают сцены охоты и верховой езды. По оценкам исследователей, возраст рисунков может варьироваться от 2200 до 40 тысяч лет.

По технике исполнения и возрасту ученые сравнивают их с петроглифами Теймаре, найденными ранее в округе Хомейн. Их возраст варьируется от четырех до 40 тысяч лет. Они были вырезаны инструментами из камня и костей животных в технике пехлеви. Более поздние рисунки могли быть вырезаны металлическими инструментами.

К слову, иранский археолог Мохаммад Нассерифард выдвинул смелую гипотезу. Он обратил внимание на поразительное сходство найденных в Иране наскальных рисунков с петроглифами, которые были найдены в Америке. По его мнению, некоторые доисторические жители Иранского плато могли мигрировать за океан.

"Сходство внешнего вида, художественные стили и единообразные темы древних петроглифов Ирана и наскальных рисунков других стран раскрывают множество недостающих звеньев в истории и искусствах человечества, - считает специалист. - Одним из них является сходство древних артефактов в Иране с артефактами, найденными на американском континенте".

К слову, в марте 2020 года группа энтомологов и археологов идентифицировала самый загадочный петроглиф, обнаруженный в Иране. Речь идет о шестиногом существе длиной 14 сантиметров. Этот рисунок был обнаружен еще в 2017 году в Теймаре, но из-за его необычного вида он не был идентифицирован на протяжении трех лет. Однако затем энтомологи пришли к выводу, что древнее шестиногое существо обладает головой и конечностями местного вида богомола.