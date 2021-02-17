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17.02.2021 12:42
Рубрика: В мире

Две трети жителей США высказались за создание третьей партии

Текст: Мария Резник

Большинство американцев - 62% - считают, что стране нужна третья общенациональная политическая партия, следует из итогов опроса, проведенного институтом Gallup с 21 января по 2 февраля. Это максимальный показатель за все время таких исследований, которые проводят с 2003 года.

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Респонденты объясняют желание создать третью партию тем, что Республиканская и Демократическая партии плохо выполняют свою работу, не представляя в полной мере интересы американского народа. Всего лишь 33% считают двухпартийную систему по-прежнему эффективной.

Опрос показал, что благоприятное мнение американцев о Республиканской партии снизилось до 37%, в то время как 48% респондентов положительно относятся к Демократической партии.

Также выяснилось, что 50% американцев считают себя политически независимыми, что является самым высоким процентом за все время проведения опросов.

Среди республиканцев 63% высказались за необходимость создания третьей общенациональной партии, что является существенным сдвигом, учитывая, что в сентябре только 40% поддержало эту идею. Среди демократов же процент снизился: теперь 46% поддерживают идею о третьей партии, по сравнению с 52% в сентябре.

Фото: AP Photo / Sandra Sebastian
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Авторы исследования также выяснили, каким республиканцы видят будущее своей партии. Оказалось, что 68% республиканцев желают, чтобы Дональд Трамп остался лидером партии, а 47% "политически независимых" респондентов ответили, что также желали бы видеть Трампа в качестве лидера партии. Среди независимых избирателей 40% хотят, чтобы республиканская партия стала более консервативной, в то время как 34% хотят, чтобы она осталась прежней.

В ходе проведения опроса выяснилось, что демократы поровну разделились в вопросе о направлении, в котором должна работать их партия: 34% хотят, чтобы она стала более либеральной, 34% - более умеренной, а 31% - чтобы она осталась там, где она есть. Авторы исследования сделали вывод, что внутренние разногласия между умеренным и либеральным крылом демократической партии приглушены после победы Джо Байдена на президентских выборах.

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