Дворкович рассказал о возвращении в Россию уехавших специалистов

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал, что в Россию начали возвращаться специалисты, которые ранее уехали из страны. По его словам, возвращение "утекших мозгов" в основном происходит из Европы и США.

Одновременно Дворкович отметил, что в Юго-Восточной Азии, Китае и Европе начинает расти спрос на российские стартапы. Как цитирует РИА Новости руководителя фонда "Сколково", "когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем покупателей на то, чтобы сами команды оставались в России - с тем, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", - заявил Дворкович.

Он добавил, что "Сколково" не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с иностранными партнерами и поддержке экспорта.