"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями

Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и Игритт в сериале "Игра престолов", впервые стали родителями.

Пару заметили на прогулке с малышом в Лондоне во вторник, 16 февраля. Как сообщает портал Page Six со ссылкой на представителя Харингтона, у них родился мальчик и они "очень-очень счастливы", однако имя новорожденного не раскрывается.

Лесли и Харингтон состоят в отношениях с 2012 года - актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Игра престолов", где их персонажи были влюблены друг в друга, в июне 2018 года они поженились.

О том, что актеры готовятся к пополнению в семье, стало известно в конце сентября прошлого года. Супруги сообщили об этом сами, разместив фотосессию в глянцевом журнале Make.