"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества: участники возложат цветы к захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны.

Ранее лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом выразил обеспокоенность случаями глумления над ветеранами и заверил, что партия будет защищать их всеми доступными законными методами.

Также он рассказал, что 23 февраля сторонники партии и ее актив возложат цветы к обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны. Неверов призвал коллег вместо проведения политических акций и митингов присоединиться и отдать дань уважения поколению победителей.

В пресс-службе партии отметили, что организаторами акции выступают Молодая Гвардия, "Волонтеры Победы" и Волонтерская рота.