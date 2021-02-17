Экс-следователь получил 8 лет колонии за похищение денег

Восемь лет колонии и полмиллиона штрафа получил бывший следователь МВД за присвоение денег из уголовного дела, которое он вел. Этим преступлением своего бывшего коллеги занимались сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Те доказательства, которые они собрали, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшему следователю по особо важным делам 3 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД Антону Ходько.

Ходько признан виновным по статье 160 УК РФ - "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Вот что рассказали об этом деле корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. В 2016 году старшим следователем по особо важным делам Ходько были похищены деньги в иностранной валюте и рублях. Общая сумма - больше 50 миллионов рублей. Эти деньги были изъяты по уголовному делу о мошенничестве, которое вел Антон Ходько. По этому делу были вынесены два постановления о производстве обыска в индивидуальных банковских сейфах у родственников обвиняемого в мошенничестве гражданина. В результате этих обысков следователем следственной группы, возглавляемой Ходько, были изъяты деньги в иностранной валюте и рублях. Их упаковали в две картонные коробки и вместе с процессуальными документами передали Ходько. Потом деньги были сложены на хранение в служебный сейф Ходько. Следователь никакого решения по деньгам не принимал, и их не сдал, как положено по закону.

Ходько просто присвоил изъятые деньги еще до того, как у него забрали уголовное дело и передали другому следователю. В СК говорят, что Ходько сознательно скрыл два постановления о производстве обыска в банковских сейфах. А через некоторое время он уволился из полиции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из ФСБ, о хищении "неустановленными лицами" изъятых по уголовному делу денег.

Следователь СК при содействии ФСБ и ГУСБ МВД отработал все возможные версии произошедшего. Была дана оценка действиям всех, кто мог иметь отношение к изъятым деньгам. В частности, всем коллегам обвиняемого в присвоении денег с их согласия были проведены психофизиологические исследования - то есть они прошли полиграф. Его результаты в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу подтвердили непричастность коллег следователя к хищению. При этом большинство из проверяемых о похищенных деньгах ничего не знало.

Следствие неоднократно предлагало Ходько пройти психофизиологическое исследование, но он, ссылаясь на недомогание, отказывался от прохождения полиграфа. Но врачи противопоказаний для прохождения исследования на полиграфе не нашли. Кроме того, ключи от сейфа, где хранились похищенные деньги, были только в единственном экземпляре и находились у Ходько, а проведенным исследованием было установлено, что замки двери кабинета и сейфа взлому и вскрытию не подвергались.