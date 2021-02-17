Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы

Рост цен на мясо птицы и яйцо вызван не только сезонными колебаниями. К привычным причинам в прошлом году наложились еще четыре основных фактора, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Во-первых, подорожало зерно. Стоимость тонны комбикорма для курицы четыре года назад составляла 14,99 тыс. рублей, а в этом году - около 21 тыс. рублей. То есть рост составил больше 35%. А 70% стоимости курицы - это корм, отмечает эксперт.

Во-вторых, за тот же период стоимость доллара увеличилась с 50-60 рублей до 72-75 рублей - около 25%. А ветеринарные, кормовые препараты, расходные материалы для оборудования, само оборудование мы импортируем.

Но до последнего времени первые два фактора производители старались как-то удерживать. До тех пор, пока не добавилась третья причина - птичий грипп. 2020 году в России производство мяса птицы приросло исключительно за счет индейки (плюс 50 тыс. тонн), говорит Давлеев. А производство бройлеров рухнуло на 20 тыс. тонн. При этом эксперт обращает внимание на то, что, если высокопатогенный вирус убивает птицу (и если он где-то вспыхнул, убивают все стадо), низкопатогенный подрывает иммунитет птицы и снижает ее продуктивность, привес, прирост. К тому же он переходит с коммерческих стад на родительские стада. "И как только у тебя этот грипп попадает в родительские стада, у тебя снижается количество инкубационного яйца и его качество, посадки птицы сокращаются", - уточняет Давлеев.

Эксперт обращает внимание на то, что птичий грипп разразился не только в России, но и Европе, которая является основным поставщиком инкубационного яйца в Россию - 30% его завозится из-за рубежа. То же самое коснулось родительских стад: их мы тоже не можем завезти. А мощности для воспроизводства родительского стада в России не хватает.

Четвертый фактор, вызвавший подорожание мяса птицы, - Китай серьезно увеличил закупку родительского стада в Европе. Они на полгода "расписали" контракты из Европы. И на рынке возник мировой дефицит как родительского стада, так и инкубационного яйца. Китай пытается стремительно нарастить производство своей птицы и вытеснить импорт. Поскольку птицы в Китае у них прибавилось, это привело к резкому увеличению потребления кормов и, значит, их подорожанию.