Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы

Новости

Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
Кабмин утвердил план развития в России рынка СПГ 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы

Текст: Татьяна Карабут
Рост цен на мясо птицы и яйцо вызван не только сезонными колебаниями. К привычным причинам в прошлом году наложились еще четыре основных фактора, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Во-первых, подорожало зерно. Стоимость тонны комбикорма для курицы четыре года назад составляла 14,99 тыс. рублей, а в этом году - около 21 тыс. рублей. То есть рост составил больше 35%. А 70% стоимости курицы - это корм, отмечает эксперт.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы

Во-вторых, за тот же период стоимость доллара увеличилась с 50-60 рублей до 72-75 рублей - около 25%. А ветеринарные, кормовые препараты, расходные материалы для оборудования, само оборудование мы импортируем.

Но до последнего времени первые два фактора производители старались как-то удерживать. До тех пор, пока не добавилась третья причина - птичий грипп. 2020 году в России производство мяса птицы приросло исключительно за счет индейки (плюс 50 тыс. тонн), говорит Давлеев. А производство бройлеров рухнуло на 20 тыс. тонн. При этом эксперт обращает внимание на то, что, если высокопатогенный вирус убивает птицу (и если он где-то вспыхнул, убивают все стадо), низкопатогенный подрывает иммунитет птицы и снижает ее продуктивность, привес, прирост. К тому же он переходит с коммерческих стад на родительские стада. "И как только у тебя этот грипп попадает в родительские стада, у тебя снижается количество инкубационного яйца и его качество, посадки птицы сокращаются", - уточняет Давлеев.

Эксперт обращает внимание на то, что птичий грипп разразился не только в России, но и Европе, которая является основным поставщиком инкубационного яйца в Россию - 30% его завозится из-за рубежа. То же самое коснулось родительских стад: их мы тоже не можем завезти. А мощности для воспроизводства родительского стада в России не хватает.

Четвертый фактор, вызвавший подорожание мяса птицы, - Китай серьезно увеличил закупку родительского стада в Европе. Они на полгода "расписали" контракты из Европы. И на рынке возник мировой дефицит как родительского стада, так и инкубационного яйца. Китай пытается стремительно нарастить производство своей птицы и вытеснить импорт. Поскольку птицы в Китае у них прибавилось, это привело к резкому увеличению потребления кормов и, значит, их подорожанию.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера