ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад

Федеральная антимонопольная служба получила несколько обращений из-за повышения цен на услуги такси. Их рассмотрят в установленном порядке, сообщила РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.

На фоне ухудшения погоды жители Москвы и области жаловались на непривычно высокие тарифы. По разным данным, цены в снегопад взлетели в два-три раза. Проверить обоснованность таких тарифов просили сразу несколько общественных организаций.

- Цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги, - отметила Заева.