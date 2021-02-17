Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов намерен защитить свой титул в субботу, 20 февраля, в Москве. Его поединок против малавийца Айзека Чилембы станет главным событием уникального боксерского вечера "Короли ринга", в котором по правилам бокса будут драться не только профи, но и популярные блогеры, спортсмены из других дисциплин.

Федор Чудинов всегда максимально сфокусирован на сопернике: нужно не пропустить удар, а попасть самому. Фото: РИА Новости

О том, как настоящий, жесткий спорт сочетается с шоу, Федор Чудинов поговорил с корреспондентом "РГ".

Федор, что скажете о своем сопернике? В чем его сила?

Федор Чудинов: Чилемба - выносливый боксер. Он спокойно может пройти дистанцию в 12 раундов и не выдохнуться. Он очень неудобный соперник, к нему сложно приспособиться. Еще он выше меня (рост малавийца 188 см, рост россиянина 177 см. - "РГ"), но я уже привык к высоким оппонентам. Это не является сильным осложнением. Чилемба может ударить. Мне придется быть полностью сфокусированным, чтобы этот удар не пропустить.

В последних семи боях Чилемба пять раз проиграл, в том числе нашим боксерам Ковалеву, Биволу и Власову. Пересматривали те поединки?

Федор Чудинов: Конечно. Несмотря на поражения, он не проходной вариант. Пусть он уступил Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу, но заставил попотеть соперников. Есть разряд таких бойцов. Например, Артуро Гатти. Он же проиграл абсолютно всем топам, но при этом был интересен. Выходя на ринг, даже топовые боксеры не всегда были уверены в своей победе. Вот и мне расслабляться нельзя.

Ваш поединок возглавит боксерский вечер, в котором на ринг выйдут и блогеры, и пауэрлифтеры, и бойцы ММА. Как вам такой кард?

Федор Чудинов: Мне нравится, что бокс набирает популярность в том числе и за счет звезд из других видов спорта и раскрученных персон из интернета. У меня нет предрассудков. Люди в любом случае проявляют бойцовский дух, дерутся по-настоящему. Да, может, получается это не так красиво, как у профессионалов, но они делают попытки. А это отличительное качество любого бойца: пробовать, драться, пробиваться.

Федор Чудинов: Помню, как проводил бой в рамках байк-шоу в Волгограде в 2013 году. За меня болели 200 тысяч зрителей. Это было круто

Когда элементов шоу больше, чем спорта, это не обесценивает бокс?

Федор Чудинов: Если посмотреть на весь мировой бокс, то это шоу, скандал на скандале. Люди любят зрелище, эмоции.

Вы ведь сами не сторонник такого подхода: не устраиваете словесных перепалок, не подначиваете противника....

Федор Чудинов: Это правда. Я не вижу в этом смысла. Есть задача - победить соперника. В ринге кулаки за меня все говорят.

Чилембу тренировал бывший абсолютный чемпиона мира Рой Джонс-младший. Он и вас готовил к бою с британцем Бульони в 2015 году. Вы тогда защитили титул WBA Super. Какие остались впечатления от совместной работы?

Федор Чудинов: У меня кровь не кипит, когда вижу звезду. С уважением отношусь к таким великим чемпионам, как Рой Джонс. Он изменил бокс так же, как в свое время Мохаммед Али. У него был свой стиль. Он много раз побеждал нокаутами. Но любил устраивать браваду: мог закатить концерт или провести баскетбольный матч прямо перед поединком, мог рэп почитать, выходя на ринг. Но при этом продолжал выигрывать. Когда мы тренировались, я был сосредоточен не на его личности, а на том, что он говорил, что советовал.

Тренер-практик - назовем это так - лучше тренера-теоретика?

Федор Чудинов: К бою с Чилембой я готовился под руководством Виталия Константиновича Сланова и второго тренера Алика Зауровича Тедеева. Как говорит Сланов, тренерами рождаются. Нужен талант и опыт. У меня много тренеров менялось. Месяца хватает, чтобы понять, может мне человек что-то дать. Все-таки 20 лет боксом занимаюсь.

Вы же пришли в бокс по примеру брата Дмитрия. Он был временным чемпионом мира по версии WBA. Когда карьеры идут параллельно, возникает соперничество?

Федор Чудинов: С самого детства не было желания соревноваться с братом. Не потому, что он был лучше меня, а он был лучше. Он уже выиграл чемпионат России по юношам, когда я только пришел в бокс. Была мысль, что, если у него все получается, то и я смогу. Но соперничества никогда не было. Знаете, как братья Кличко однажды сказали, что никогда в жизни не выйдут друг против друга. Нам тоже нечего делить.

В ваших профайлах стоит одинаковое прозвище - Ночной волк. Как так вышло?

Федор Чудинов: От брата, наверное, передалось по наследству. Ему, кстати, подходит - по манере боя, по поведению. Я вообще-то прозвища не люблю. Даже в детстве на них не откликался. На одном шоу попросили что-то придумать. Я назвался Классиком. На контрасте с братом. Это пошло с юношеского возраста. Он любил действовать через уклоны, вести ближний бой. Как один человек выразился, Дима боксирует американизированно. А Федя - классик. Так и прилипло.

"Ночные волки" - это байкеры. С ними как-то связаны?

Федор Чудинов: Да, мы с ними сотрудничали. Ребята болеют за спорт, за патриотизм, на рок-концертах проводят бои. Помню, как в первый раз участвовал в таком масштабном шоу - в Волгограде в 2013 году. Все 200 тысяч зрителей, которые были на рок-фестивале, смотрели мой поединок. Это было круто.

Интересно, у вас мотоцикл есть?

Федор Чудинов: Есть, но ездить на нем нельзя. Не дай бог упаду, что-то сломаю, карьера полетит к чертям. Так что мотоцикл стоит и пылится. Когда все титулы завоюю, может, тогда прокачусь. Хотя потом будет семья. Тоже опасно. На дороге, сами знаете, нужно быть аккуратнее, чем на ринге.

Справка "РГ"

33-летний Федор Чудинов - обладатель титула золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В послужном списке российского спортсмена 23 победы, из них 16 нокаутом, два поражения. Россиянин владел титулом суперчемпиона мира по версии WBA (2016), регулярного чемпион мира WBA (2015 - 2016), временного чемпион мира WBA (2014 - 2015).

33-летний Айзек Чилемба одержал 26 побед, из них 10 нокаутом, потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи.