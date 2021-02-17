Фильм о Ржевской битве выходит на телеканале "БелРос"

Во вторник, 23 февраля, в 21.45 на телеканале "БелРос" состоится премьера документального фильма "Ржев. 500 дней в огне".

Режиссер ленты Роман Ганган совсем не думал заниматься документалистикой, он давно и успешно работает в жанре игрового кино. Однако трагическая история Ржевской битвы заставила его пересмотреть взгляды на свое творчество.

Эта лента прежде всего о тех, кто участвовал в том "незаметном" сражении. О тех, кто пал в бою, и тех, кому посчастливилось выжить в этой смертельной мясорубке. Именно они, оставшиеся в живых, расскажут в фильме о ржевском сражении и о том, что долгое время замалчивалось.

Большую часть картины снимали в разгар пандемии. Это было сложно, так как героям ленты, участникам тех страшных событий, уже за девяносто.

Одним из героев фильма стал Алексей Рапота, отец Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. К сожалению, Алексей Никифорович ушел из жизни в прошлом году. Это огромная ценность, что успели запечатлеть его рассказ. Именно от него исходила инициатива создания Ржевского монумента советскому солдату. Генерал-майор в отставке, бесстрашный военный летчик Алексей Рапота сам воевал на Ржевском выступе.

В фильме рассказана также история создания этого уникального памятника - Ржевского мемориала. Она о том, сколько сил и души вложили в памятник его авторы, молодые ребята, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Зрители увидят уникальные документальные кадры, как сотни людей день за днем на протяжении трех лет возводили этот монумент...