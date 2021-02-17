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17.02.2021 11:07
Рубрика: Экономика

ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов

Текст: Михаил Загайнов
Российские компании должны оплатить транспортный и земельный налоги за 2020 год не позднее 1 марта. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Авансовые платежи по этим видам налогов с 2021 года необходимо оплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы.

Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости
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"То есть за первый отчетный период 2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй - не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа - нерабочие дни), за третий - не позднее 1ноября (31 октября - нерабочий день)", - пояснили в ФНС.

Налоговики также отмечают, что эти сроки оплаты являются едиными для всех регионов: с 2021 года в России отменили полномочия регионов и муниципалитетов, которые ранее могли устанавливать их самостоятельно.

В ФНС напомнили, что в случае просрочки с оплатой налогов и авансовых платежей компаниям грозят пени, а налоговая служба сможет принудительно взыскать недоимки.

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