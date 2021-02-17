ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов

Авансовые платежи по этим видам налогов с 2021 года необходимо оплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы.

"То есть за первый отчетный период 2021 года авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй - не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа - нерабочие дни), за третий - не позднее 1ноября (31 октября - нерабочий день)", - пояснили в ФНС.

Налоговики также отмечают, что эти сроки оплаты являются едиными для всех регионов: с 2021 года в России отменили полномочия регионов и муниципалитетов, которые ранее могли устанавливать их самостоятельно.

В ФНС напомнили, что в случае просрочки с оплатой налогов и авансовых платежей компаниям грозят пени, а налоговая служба сможет принудительно взыскать недоимки.