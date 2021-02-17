Георгий Ушков: Я гость здесь, в этой хмурой стороне

Родился в Баку. До войны учился в Бакинском институте языка и литературы. Журналист редакции газеты "Бакинский рабочий".
Призван в армию 5 сентября 1942 года.
Окончил Центральную инструкторскую школу снайперов (станция Вишняки Московской области).
В ноябре 1943 года был ранен под деревней Киреевка Смоленской области.
5 июня 1944 года приказом № 022 251-й стрелковой дивизии награжден орденом Красной Звезды. Из представления к ордену: "Опытный командир; хорошо знает снайперское дело. Свой опыт передает начинающим снайперам. Тов. Ушков за короткое время - два месяца - имеет на своем боевом счету двадцать семь убитых немцев. Достоин правительственной награды".
Погиб в бою при освобождении Литвы близ местечка Лицкава.
7 ноября 1944 года приказом N079/н 84 стрелкового корпуса награжден посмертно орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: "Тов. УШКОВУ была поставлена задача - с группой разведчиков захватить контрольного пленного. Хорошо изучив передний край противника, тов. УШКОВ в ночь на 30 октября 1944 г. с группой разведчиков проник в расположение траншей противника и благодаря правильному расположению своих сил бесшумно захватил "языка". Противник открыл огонь лишь тогда, когда разведчики с "языком" были на пути к нашим траншеям. При выполнении этой задачи тов. УШКОВ пал смертью храбрых. За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевой задачи достоин награждения ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ".
У нас уже с деревьев на ветру
Ковром шушинским пала позолота,
И голубой порошей поутру
Затягивает желтые болота.
Я гость здесь, в этой хмурой стороне,
Но, солнечный товарищ мой далекий,
Мне с каждым днем становятся родней
И эти непроезжие дороги,
И трупы сломанных войной берез,
И боль еще дымящихся развалин,
И дети в них, печальные до слез,
И деревень старинные названья.
Товарищ мой, рассвет еще далек,
Кусочек неба звездами украшен,
В немецкой фляжке тлеет фитилек,
И жадно спят бойцы, устав на марше.
Еще немало дней нам глину мять,
Шинелей не снимать в походе длинном, -
Чтоб в стороне чужой чужая мать
Меня, прижав к груди, назвала сыном.
2 октября 1943