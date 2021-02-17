Георгий Ушков: Я гость здесь, в этой хмурой стороне

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Фото: Центральный архив МО РФ

Снайпер

Текст: Дмитрий Шеваров
Георгий Ушков, 24 года
Ушков Георгий Алексеевич (13.09.1918 - 30.10.1944), младший лейтенант, командир снайперского взвода 331-й отдельной разведывательной роты 251-й Витебской краснознаменной стрелковой дивизии.

Родился в Баку. До войны учился в Бакинском институте языка и литературы. Журналист редакции газеты "Бакинский рабочий".

Призван в армию 5 сентября 1942 года.

Окончил Центральную инструкторскую школу снайперов (станция Вишняки Московской области).

В ноябре 1943 года был ранен под деревней Киреевка Смоленской области.

5 июня 1944 года приказом № 022 251-й стрелковой дивизии награжден орденом Красной Звезды. Из представления к ордену: "Опытный командир; хорошо знает снайперское дело. Свой опыт передает начинающим снайперам. Тов. Ушков за короткое время - два месяца - имеет на своем боевом счету двадцать семь убитых немцев. Достоин правительственной награды".

Погиб в бою при освобождении Литвы близ местечка Лицкава.

7 ноября 1944 года приказом N079/н 84 стрелкового корпуса награжден посмертно орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: "Тов. УШКОВУ была поставлена задача - с группой разведчиков захватить контрольного пленного. Хорошо изучив передний край противника, тов. УШКОВ в ночь на 30 октября 1944 г. с группой разведчиков проник в расположение траншей противника и благодаря правильному расположению своих сил бесшумно захватил "языка". Противник открыл огонь лишь тогда, когда разведчики с "языком" были на пути к нашим траншеям. При выполнении этой задачи тов. УШКОВ пал смертью храбрых. За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевой задачи достоин награждения ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ".

Фото: Центральный архив МО РФ
Стихотворение Георгия Ушкова

У нас уже с деревьев на ветру

Ковром шушинским пала позолота,

И голубой порошей поутру

Затягивает желтые болота.

Я гость здесь, в этой хмурой стороне,

Но, солнечный товарищ мой далекий,

Мне с каждым днем становятся родней

И эти непроезжие дороги,

И трупы сломанных войной берез,

И боль еще дымящихся развалин,

И дети в них, печальные до слез,

И деревень старинные названья.

Товарищ мой, рассвет еще далек,

Кусочек неба звездами украшен,

В немецкой фляжке тлеет фитилек,

И жадно спят бойцы, устав на марше.

Еще немало дней нам глину мять,

Шинелей не снимать в походе длинном, -

Чтоб в стороне чужой чужая мать

Меня, прижав к груди, назвала сыном.

2 октября 1943

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