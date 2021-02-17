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17.02.2021 14:40
Рубрика: Культура

Раскрыта тайна гибели великого фараона Секененра-Таа II

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Междисциплинарная команда ученых провела компьютерную томографию египетской мумии, принадлежащей фараону Секененре-Таа II, и установила, что этот великий правитель был демонстративно казнен гиксосами.

Фото: phys.org
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Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые провели сканирование мумии фараона Секененра-Таа II, одного из самых выдающихся правителей Древнего Египта.

Его трон располагался в Фивах. Современники называли его "Таа Храбрый" и "Таа Великий". Он недолго правил Южным Египтом во время оккупации страны гиксосами. Это была смешанная иноземная династия, которая захватила власть в Египте около 1650 года до нашей эры и удерживала ее в своих руках примерно столетие.

В историю фараон Секененра-Таа II вошел как правитель, предположительно, поднявший восстание против короля гиксосов Апопи Аусерра. Хотя существует и мнение, что это король гиксосов развязал войну против ставшего популярным фараона.

Уже давно известно, что Секененра-Таа II был убит, но до сих пор ученые не знали точную причину его смерти. Предполагалось, что он мог пасть на поле битвы, сражаясь на передовой. Другие исследователи считали, что он мог стать жертвой дворцового заговора и переворота.

Впервые мумия была исследована еще в 1880-х годах. В 1960-е ее обследовали при помощи рентгена. Предыдущие исследования показали, что у фараона имелось несколько серьезных травм головы, но при этом на его теле ран не было. До сих пор считалось, что бальзамировали его тело в спешке, причем происходило это вдали от царской "мастерской мумификации".

В новом исследовании приведены данные компьютерной томографии, которая позволила выявить новые подробности о черепно-мозговых травмах фараона. Были найдены повреждения, о которых ранее не было известно. Дело в том, что древние бальзамировщики сумели искусно скрыть эти раны. Подобное можно было сделать только в условиях спокойной работы в специализированной "мастерской".

Фото: Maciej Grzelczyk and PAP/DPA
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Чтобы скрыть раны на голове, был использован слой специального бальзамирующего материала. Его действие аналогично действию наполнителей, используемых в современной пластической хирургии. Это означает, что мумификация происходила вовсе не в плохо оборудованном месте, как интерпретировалось ранее, и вовсе не в спешке.

Сканирование также показало, что перед самой смертью руки фараона были связаны за спиной. Это не позволяло ему защищаться от нападавших. Судя по характеру ран, они были нанесены несколькими людьми. Исследователи также установили, что раны были нанесены именно оружием гиксосов. Для этого были дополнительно изучены характеристики пяти различных видов оружия этого народа.

"Смерть Секененры, вероятно, наступила в результате показательной церемониальной казни, - считает доктор Сахар Салим. - При обычной казни связанного человека, вероятно, удары наносил бы только один палач. Возможно, он бил бы с разных сторон, но вряд ли использовал бы при этом разное оружие".

Однако фараона, как показало исследование, казнили несколькими видами оружия. Учитывая новые данные, ученые считают, что фараон действительно сражался в бою рядом со своими солдатами. Вероятно, он и казнен был на поле боя. Компьютерная томография также показала, что Секененре на момент смерти было около 40 лет.

Его правление и смерть стали поворотными моментами в истории Древнего Египта, давшими начало освобождению страны из-под власти гиксосов.

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