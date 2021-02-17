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17.02.2021 16:39
Рубрика: Культура

Госархив литературы и искусства представил редкие документы о Майе Плисецкой

Текст: Андрей Васянин
Фото: Константин Завражин
Пандемия сдвинула праздник танца в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), но открывшаяся выставка "Майя Плисецкая и традиции русского балета" вознаграждает поклонников балета (да и вообще русской культуры) сполна. В небольшом пространстве выставочного зала - редкие документы и раритеты из десятков частных и государственных фондов. В их числе и недавно переданные Родионом Щедриным в РГАЛИ, который был избран великой четой местом хранения своих архивов.

Массивные, в серебряном корпусе и на цепочке, швейцарские часы Doxa - единственное, что оставалось у Плисецкой от отца. Чуть выше на витрине - смешной детский рисунок "Лепешинская в роли Суок". Здесь же маленькие пожелтевшие семейные фото с трехлетней Майей - точь-в-точь такой, как она описывала себя в книге "Я, Майя Плисецкая" - "рыжей, с озорными глазами, ликующе радующейся жизни".

Фото: Васенин Виктор
Майя Плисецкая: От кометы в руках зрителя должен остаться хвост

Плисецкая была абсолютным человеком self-made. Твердо знала, чего она хочет добиться. С юности все подчинила этой цели - не останавливаться, расти и двигаться вперед. Об упущенных возможностях жалела всю жизнь. Об этом и выставка.

В годы войны, в эвакуации в Свердловске, юная Майя почувствовала, что теряет балетную форму без регулярных занятий - сначала чудом прорвалась на московский поезд. Чудом добралась до столицы. Уже в Москве, без пропуска, помогла донести саквояж больному старику - так и проскочила мимо патруля. Так и вернулась в родное Хореографическое училище при Большом театре.

Под стеклом на витрине - портрет великой Агриппины Вагановой. Работа с великим педагогом и балетмейстером перевернула представления Плисецкой о танце. "Приезжай, мы сделаем "Лебединое" так, что чертям тошно станет", - звала ее Ваганова в Ленинград, в Кировский театр. Но оставить Большой театр Плисецкая не решилась - и писала потом, что расставание с Вагановой осталось для нее на всю жизнь незаживающей раной.

Вот программка кремлевского концерта к 70-летию Сталина в 1949-м году. Плисецкой пришлось станцевать там "Вариацию из "Дон-Кихота" на скользком паркете Георгиевского зала. На утро ее фамилия появилась в сообщении ТАСС о прошедшем концерте. "Это победа, теперь надо побороться за свое будущее, - думала тогда юная балерина (о чем писала позже в своей автобиографии- прим. ред.). - Того глядишь, дадут станцевать что-то новое..."

Но после гастролей в Индии в 1953-1954 годах (вот фото с Индирой Ганди) - она пять лет была "невыездной". Наконец, стараниями друзей и мужа, композитора Родиона Щедрина, участвует в победном туре Большого театра по Америке - и далее теперь везде. Звезда, и мировой величины!

Фото: архив семьи Гофман (Париж). Публикуется впервые.
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"Вы были великолепны вчера вечером, мы пытались дозвониться, но вы уже уехали. Моя благодарность! Впечатленный Бобби" - вот на выставке телеграмма от Роберта Кеннеди. И подарок от него: пять фарфоровых бледно-сиреневых гвоздик в вазе, листики с прожилками, пестики, тычинки - но стеклянные.

Она оттанцевала чуть не весь классический репертуар - страшно хотелось "чего-то нового". И новое пришло в конце 60-х. Центр экспозиции - щедринские рукописи "Конька-Горбунка", "Анны Карениной", "Чайки" с посвящениями "Майе Плисецкой, всегда". Здесь же - рукой Майи, уже хореографа - вычерченные на листах схемы движения танцев чеховских героев Тригорина, Маши, Дорна. Мысли о режиссуре каждой сцены - быстрым, как танец, округлым почерком.

Конечно, здесь и платье от Кардена, обожаемого друга, автора костюмов к ее постановкам.

Плисецкая до 65 лет работала в Большом театре. До 70-ти танцевала на пуантах. Номер "Аве Майя!" был поставлен к ее юбилею Морисом Бежаром в 1995-м. В нем, как всегда, было главное, что составляло плоть и кровь великой балерины: "любовь, красота, музыка, колдовство". Эти слова французского хореографа на маленьком листочке - тоже здесь, на этой трогательной выставке.

Прямая речь

Родион Щедрин, композитор, муж Майи Плисецкой:

- Каждая крупица сведений о Майе - документов, записей, фотографий, видео - со временем начинает представлять все больший интерес. В интернете появляется множество неизвестных мне ее мини-интервью, реплик, реакций на что-то. Меня это бесконечно радует, Майя легендарна и в своих художнических, и в человеческих проявлениях. И, безусловно, - как вечное олицетворение женственности.

Культура Арт Персона: Майя Плисецкая Гид-парк РГ-Фото

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