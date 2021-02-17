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17.02.2021 18:05
Рубрика: Власть

Госдума одобрила приоритет зачисления в вузы для детей силовиков

Текст: Татьяна Замахина
Дети опытных сотрудников и ветеранов Росгвардии и органов внутренних дел получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы. Это предполагает законопроект, который прошел в Госдуме первое чтение.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Авторами инициативы выступили главы трех комитетов - по информполитике, а также по безопасности и по образованию - Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Как пояснил Хинштейн, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии. Парламентарий подчеркнул, что проект не создает "новую касту". И успешно сдать экзамены такому абитуриенту все равно придется.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Это закон, который призван устранить существующую социальную несправедливость, когда дети сотрудников ОВД или проходящих службу в войсках национальной гвардии оказываются неравными по отношению к детям военнослужащих", - пояснил также парламентарий.

Дело в том, что пока что такой приоритет действует в отношении детей военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, и детей граждан, уволенных с военной службы и имеющих такой же стаж. Теперь льготу распространят и на отпрысков силовиков (в том числе бывших) с аналогичным минимальным стажем. Между тем это же право могут распространить и на детей из семей врачей (конечно, в отношении поступления в медицинские вузы). Глава думского комитета по информполитике заявил, что готов подготовить законодательную инициативу на эту тему.

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