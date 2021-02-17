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17.02.2021 13:12
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о блокировке связи в колониях и СИЗО

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит ФСИН инициировать блокировку номеров мобильной связи в тюрьмах и СИЗО. Это, по оценке авторов, поможет закрыть "колл-центры" банков на "зоне".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Законопроект был разработан главами трех думских комитетов - Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
С 17 января ограничен вес передач в тюрьмы

Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать обслуживание абонентских номеров, которые незаконно используются на территории учреждений исправительной системы.

При этом блокировке будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц. Для этого будет достаточно письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится то или иное учреждение.

Связь будут прекращать после письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа службы.

Заключенным уже нельзя иметь с собой телефоны и планшеты. В 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч средств связи, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек, говорится в сопроводительных материалах.

"Мы полагаем, что принятие законопроекта позволит ликвидировать подпольные "колл-центры", жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Их нужно защитить", - заявил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предлагается ускорить доставку в тюрьмы из суда решений об освобождении

Кроме совершения мошенничеств, телефоны в местах лишения свободы могут использоваться также для оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

По словам Пискарева, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

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