Госдума расширила право многодетных родителей на удобный отпуск

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому у многодетных родителей дольше сохраняется право на выбор удобного время для отпуска.
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Ранее Трудовой кодекс гласил, что работники, имеющие трех и более детей, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время только в том случае, если детям не исполнилось 12 лет. По новому закону, право будет предоставляться, если у работника трое и более несовершеннолетних детей до момента, пока младшему не исполнится 12 лет.
"Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно пояснительной записке, закон позволит родителям более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью они смогут совместить время отдыха.