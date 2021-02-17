Госдума расширила право многодетных родителей на удобный отпуск

Ранее Трудовой кодекс гласил, что работники, имеющие трех и более детей, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время только в том случае, если детям не исполнилось 12 лет. По новому закону, право будет предоставляться, если у работника трое и более несовершеннолетних детей до момента, пока младшему не исполнится 12 лет.

"Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно пояснительной записке, закон позволит родителям более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью они смогут совместить время отдыха.