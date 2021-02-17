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17.02.2021 13:44
Рубрика: Власть

Госдума расширила право многодетных родителей на удобный отпуск

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому у многодетных родителей дольше сохраняется право на выбор удобного время для отпуска.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ранее Трудовой кодекс гласил, что работники, имеющие трех и более детей, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время только в том случае, если детям не исполнилось 12 лет. По новому закону, право будет предоставляться, если у работника трое и более несовершеннолетних детей до момента, пока младшему не исполнится 12 лет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно пояснительной записке, закон позволит родителям более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью они смогут совместить время отдыха.

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