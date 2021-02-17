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17.02.2021 15:24
Рубрика: Экономика

Госдума вводит крупные штрафы за угрозы при взыскании долгов

Текст: Татьяна Замахина
Должников защитят от недобросовестных кредиторов, если ими окажутся банки, микрокредитные организации или ломбарды. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект на эту тему. Кроме того, поправки приведут к росту штрафов до 500 тыс. рублей за применение угроз при взыскании долгов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас уже действуют нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить действующую административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается.

Фото: Владимир Корнев/РИА Новости
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Член Комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров рассказал, что только за прошлый год поступило 28 тыс. обращений в ФССП по России по данному поводу. И более половины обращений относятся не к работе коллекторских организаций: граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в 100 тысяч, а для компаний - в 200 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

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