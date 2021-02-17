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17.02.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Греция продлила ограничения на въезд россиян

Текст: Евгений Гайва

Российские туристы по-прежнему при въезде в Грецию должны проходить самоизоляцию в течение семи дней, а также иметь постоянную регистрацию в России, обратный билет и страховку, следует из ноты посольства Греции в Москве, размещенной на сайте Росавиации. Как указано в документе ограничения продлены до 22 февраля.

Фото: iStock
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Также у прибывающих туристов выборочно берут анализы на COVID-19. Кроме того, действует квота на въезд в Грецию не более 500 россиян в неделю.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Грецией с 8 февраля 2020 года. При этом действуют указанные ограничения.

Туроператоры рассчитывают на постепенную отмену ограничений, прежде всего увеличения квоты на въезд россиян. В этом случае турпоток в Грецию начнет расти весной, считают они.

Экономика Туризм Правительство Минтранс Росавиация

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