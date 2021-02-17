Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса

Москва готова содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Он напомнил, что в минувший понедельник на телевидении "состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка"​​​.

"Разговор господина (главы самопровозглашенной ДНР Дениса - прим. РГ") Пушилина и господина (главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида - прим. "РГ") Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога", - сказал Грызлов журналистам.