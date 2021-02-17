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17.02.2021 09:00
Рубрика: В мире

Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Губернатор японской префектуры Симанэ Тацуя Маруяма призвал власти страны не проводить летние Олимпийские игры и эстафету олимпийского огня из-за пандемии коронавируса.

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По словам японца, возглавляемый им регион не сможет принять на своей территории бегунов с олимпийским факелом, если ситуация с распространением COVID-19 в стране останется на прежнем уровне.

"Мы не должны начинать эстафету олимпийского огня. По моему мнению, мы не должны открывать Олимпиаду, если ситуация (с коронавирусом, - прим. "РГ") не улучшится", - заявил Маруяма, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Японское правительство продолжает утверждать, что летние Игры в Токио пройдут в запланированные сроки - с 23 июля по 8 августа. При этом эстафета олимпийского огня должна стартовать 25 марта в префектуре Фукусима.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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