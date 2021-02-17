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17.02.2021 13:17
Рубрика: Общество

Ученые: игра с кошкой может снизить наносимый экосистемам вред

Текст: Юлия Мякишева

Вне зависимости от того, живет кошка с человеком или нет, у нее сохраняется охотничий инстинкт. Хищничество домашних кошек, изобилие которых наблюдают на планете, может представлять угрозу для биоразнообразия.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Особенно остро проблема обозначена для островных экосистем. Высокая плотность кошек пагубно действует на популяцию позвоночных в континентальном масштабе. Также присутствие кошек может влиять на продуктивность птиц за счет снижения скорости построения ими гнезд.

Хозяева могут предотвратить беду, если будут давать питомцам корм с высоким содержанием мяса и играть с ними. Такие действия снизят интерес мурлык к охоте и принесут пользу дикой природе. Об этом говорится в статье Current Biology.

Обычно сократить количество убитых птиц и грызунов предлагают с помощью ошейников и разных ограничителей. Исследователи находят эти способы спорными, поскольку многие хозяева не желают вмешиваться в естественные процессы, которые побуждают кошек охотиться. Но ученые отмечают, что во некоторых странах, например, в Великобритании, доступ кошки на улицы является важным для ее благополучия

Фото: iStock
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Поэтому ученые решили проверить, могут ли неинвазивные диетические и поведенческие вмешательства повлиять на снижение интереса к охоте у хвостатых. Так, для сравнения результатов некоторые кошки носили на прогулке ошейники с колокольчиками, некоторые - воротники для защиты птиц, а другим давали корм в специальных "головоломках" и играли с ними по 5-10 минут каждый день. Потом исследователи считали количество принесенных с охоты животных. Оказалось, что еда помогла снизить количество убитых мышей и птиц на 36 процентов, еда - на 25, воротники - на 42. Колокольчики никак не повлияли на количество добычи.

- Воспроизведение естественного поведения в домашних условиях полезно для домашних кошек. Во время охоты и игры наблюдается аналогичное поведение, а голод увеличивает как уровень хищничества, так и игровую мотивацию у кошек. Мы сделали позитивное вмешательство, введя игру, связанную с желаемым сокращением охоты. Отзывы участников показали, что большинство кошек охотно играли с игрушками, и что три четверти домохозяйств планируют продолжить регулярные игры, - говорится в исследовании.

Наука Общество Наука Общество Природа

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