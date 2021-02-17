Ученые: игра с кошкой может снизить наносимый экосистемам вред

Вне зависимости от того, живет кошка с человеком или нет, у нее сохраняется охотничий инстинкт. Хищничество домашних кошек, изобилие которых наблюдают на планете, может представлять угрозу для биоразнообразия.

Особенно остро проблема обозначена для островных экосистем. Высокая плотность кошек пагубно действует на популяцию позвоночных в континентальном масштабе. Также присутствие кошек может влиять на продуктивность птиц за счет снижения скорости построения ими гнезд.

Хозяева могут предотвратить беду, если будут давать питомцам корм с высоким содержанием мяса и играть с ними. Такие действия снизят интерес мурлык к охоте и принесут пользу дикой природе. Об этом говорится в статье Current Biology.

Обычно сократить количество убитых птиц и грызунов предлагают с помощью ошейников и разных ограничителей. Исследователи находят эти способы спорными, поскольку многие хозяева не желают вмешиваться в естественные процессы, которые побуждают кошек охотиться. Но ученые отмечают, что во некоторых странах, например, в Великобритании, доступ кошки на улицы является важным для ее благополучия

Поэтому ученые решили проверить, могут ли неинвазивные диетические и поведенческие вмешательства повлиять на снижение интереса к охоте у хвостатых. Так, для сравнения результатов некоторые кошки носили на прогулке ошейники с колокольчиками, некоторые - воротники для защиты птиц, а другим давали корм в специальных "головоломках" и играли с ними по 5-10 минут каждый день. Потом исследователи считали количество принесенных с охоты животных. Оказалось, что еда помогла снизить количество убитых мышей и птиц на 36 процентов, еда - на 25, воротники - на 42. Колокольчики никак не повлияли на количество добычи.

- Воспроизведение естественного поведения в домашних условиях полезно для домашних кошек. Во время охоты и игры наблюдается аналогичное поведение, а голод увеличивает как уровень хищничества, так и игровую мотивацию у кошек. Мы сделали позитивное вмешательство, введя игру, связанную с желаемым сокращением охоты. Отзывы участников показали, что большинство кошек охотно играли с игрушками, и что три четверти домохозяйств планируют продолжить регулярные игры, - говорится в исследовании.