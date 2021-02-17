Имущество банкротов будет продаваться на электронных торгах

У любого гражданина появится возможность купить на электронных торгах готовый бизнес: завод, гостиницу, да хоть бы и футбольный клуб. Продажи будут открыты, если предыдущие владельцы не справились с делом и довели бизнес до банкротства.

Ассоциация юристов России проведет анализ проекта поправок в закон "О несостоятельности (банкротстве), который эксперты называют реформой института банкротства. Сейчас инициатива дорабатывается в правительстве. Как рассказала член АЮР Юлия Рамзенкова, одной из важных новаций является введение электронных аукционов: это повысит прозрачность процедуры и ускорит проведение торгов. При этом будут затруднены какие-то махинации при продаже имущества, так как трудно проворачивать темные схемы, когда все на виду. Еще эксперт обращает внимание, что новые правила позволят гражданам целиком выкупать готовый бизнес без долгов.

"Поправки предполагают введение системы англо-голландских аукционов, что подразумевает так называемые "качели": стоимость предмета может резко меняться во время проведения торга, - рассказывает Юлия Рамзенкова. - Нововведение позволит за одну торговую сессию вести торги на повышение цены, а если желающих купить актив не найдется, на понижение. При этом стоимость будет снижаться, пока не выявится согласный приобрести за такую цену предмет торгов. Такая модель англо-голландских аукционов способствует ускорению проведения процедуры торгов и реализации имущества должника. Сейчас торги при банкротствах могут длиться около года. Действующие правила не разрешают провести торги как на повышение, так и на понижение цены за одну сессию".

Проект закона предполагает самостоятельную процедуру, которая называется "приобретения долей в уставном капитале должника для их продажи с отделением пассивов". Это так называемая процедура "обнуления", при которой все долги списываются, доли (акции) в уставном капитале должника продаются.

"Данное нововведение очень выгодно с инвестиционной точки зрения, поскольку позволяет приобрести инвесторам действующее предприятие без долгов. Это ускоряет проведение банкротства и расчеты с кредиторами", - говорит Юлия Рамзенкова.

В свою очередь, управляющий партнер юридической группы Светлана Хмелевских замечает, что при этом важно предусмотреть защиту от недружественных поглощений. "Необходимость изменения закона о банкротстве назрела уже давно, - утверждает она. - Последствия кризиса после пандемии 2020 года показывает резкое увеличение неплатежеспособных предприятий. В связи с этим активизировался вопрос изменения института банкротства в целом".

Председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Наталья Федотова заявила "РГ", что причиной низкой эффективности процедур банкротства является то, что они слишком затратны. "Высокая стоимость процедур банкротства связана с их большой продолжительностью, что является следствием исполнения норм закона о банкротстве", - рассказывает она.

"Главным образом, появление данного законопроекта обусловлено большим количеством судебных споров при процедурах банкротства, связанных со злоупотреблениями со стороны всех ее участников, - добавляет партнер Первой юридической сети Павел Курлат. - Соответственно, у авторов проекта есть понимание, что без предлагаемых существенных изменений ситуацию не выправить". Он подчеркивает, что любые изменения в таком важном нормативном акте должны учитывать интересы всех участников данных правоотношений. "И, в первую очередь, собственников бизнеса, большая часть которого испытывает дополнительную нагрузку в связи с ограничительными мерами из-за пандемии, - говорит он. - Именно поэтому законопроект вызвал серьезные дискуссии и в бизнес-сообществе, и в среде банкротных специалистов".