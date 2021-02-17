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17.02.2021 01:03
Рубрика: Общество

Психологи объяснили, как можно оценить искренность собеседника

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Люди, которые делают даже секундную паузу перед ответом на вопрос, могут быть восприняты окружающими как лжецы. И чем дольше медлит человек с ответом, тем менее искренним он кажется. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

Фото: photoxpress
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"Оценка степени искренности других людей - это часть социального взаимодействия, - сказал Игнацио Циано из Гренобльской высшей школы бизнеса (Франция), ведущий автор работы. - Наше исследование показывает, что скорость реакции - важный показатель, на основании которого люди делают выводы об искренности".

Исследователи провели серию экспериментов с участием более 7500 человек из США, Великобритании и Франции. Испытуемые оценивали, как люди отвечают на один из вопросов: например, понравился ли им торт, приготовленный другом, или не они ли украли деньги. Ответы они оценивали по аудиофрагментам, видеозаписям либо по тому, что читали. В каждом случае время ответов варьировалось: были как немедленные, так и с 10-секундной задержкой. Задача участников была оценить степень искренности ответов по предложенной шкале.

Во всех 14 экспериментах запоздалые ответы оценивались как менее искренние, независимо от того, был ли это безобидный вопрос о торте или более серьезный о совершении преступления. Двухсекундной паузы было достаточно, чтобы ответ воспринимался как нечестный, и этот эффект значительно усилился после пятисекундной паузы.

По словам Циано, полученные данные могут быть широко использованы как в обычной жизни, так и во время собеседований при приеме на работу или на судебных процессах, т.е. когда приходится делать выводы, основанные на искренности. Здесь тоже может сыграть роль скорость реакции. "В целом, - сказал он, - мгновенный ответ воспринимается более искренним, а ответ даже с двухсекундной паузой может интерпретироваться как ложный".

Общество Наука

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