Наш читатель задалась вопросом, волнующим тысячи белорусов в России: почему так сложно получить вид на жительство?

В нашу традиционную рубрику "Почта "СОЮЗа" приходит немало писем. Они разные, и каждым мы дорожим. Особенно важны нам те, в которых читатели просят о помощи в решении не частных житейских вопросов, а проблем системных, касающихся многих. Письмо от белоруски Елены - из их числа. Приводим его с небольшими сокращениями.

"Уважаемая редакция газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия"!

Я ваш давнишний читатель, зовут меня Елена, мне 39 лет. Белоруска. Обращаюсь к вам за помощью. Я - представитель поколения рожденных в СССР в "интернациональной" семье: дедушка по отцовской линии - уроженец Уральской области, прошедший в Великую Отечественную войну орденоносный путь до Берлина и осевший в Минске, бабушка по маминой линии - украинка. Остальная часть семьи родилась и выросла на территории бывшей БССР.

По роду работы часто бывала в Москве в командировках, город стал мне знаком и близок. Огромной разницы с Минском никогда не ощущалось. Москва привлекала более динамичным и насыщенным ритмом жизни. Поэтому, когда появилась возможность трудоустроиться в российско-белорусское предприятие, не раздумывая, переехала жить в Москву.

И тут возник вопрос получения вида на жительство в России. Мое желание объяснялось просто: хотела максимально легализовать свой статус - более свободно передвигаться по территории РФ, получать медпомощь по ОМС, а в будущем рассматривала возможность приобретения здесь собственности. В условиях пандемии наличие вида на жительство - еще и возможность без дополнительных оснований выезжать на родину, видеть родных и близких. Думала, проще простого будет, ведь мы живем в Союзном государстве. Но, увы…

Чтобы вы понимали мою ситуацию (и не только мою - многих тысяч белорусов, оказавшихся в подобных обстоятельствах): в отсутствие вида на жительство белорус, как и любой другой иностранный гражданин (никаких исключений!), обязан стать на миграционный учет по месту пребывания (жительства). Это значит систематический сбор одних и тех же документов, постоянное обращение к принимающей стороне (как правило, это собственники сдаваемого в аренду жилья) с просьбой о совместном посещении МФЦ либо почтового отделения для подачи документов.

Законодательством РФ предусмотрено, что постановка на миграционный учет может осуществляться на срок до года, на практике же МФЦ и почтовые отделения выдают квиток уведомления сроком на три месяца. Причин никто не объясняет, ссылаются на указания руководства, к нему же отправляют недовольных.

Мое желание объясняется просто: хочу максимально легализовать свой статус в России

Таким образом, мигранту необходимо как минимум четыре раза в год (а бывает, и намного чаще) вместе с собственником жилья обивать пороги ради получения небольшой бумажки, подтверждающей законность пребывания такого иностранного гражданина на территории России.

При этом даже наличие квитка совершенно не гарантирует, что у мигранта не возникнет вопросов со стороны правоохранительных органов.

Этот снимок Елена прислала нам в редакцию с места события. Фото: Фото из личного архива Елены

Очень распространенной ситуацией является отсутствие мигранта в базе МВД. Случиться это может по самым странным причинам: если, например, иностранный гражданин решил съездить в выходной за город и пожить в гостинице, его снимут с уже имеющегося учета после получения уведомления от гостиницы о пребывании на их территории иностранного постояльца, поскольку каждая последующая регистрация ликвидирует предыдущую. Это значит, что по возвращении с отдыха иностранец (то есть я, белорус) обязан опять собрать документы, взять собственника жилья и пойти за новой регистрацией. Поэтому получение вида на жительство становится объективной целью каждого, кто живет в России больше года.

Для получения ВНЖ (вида на жительство) белорусу, проживающему в Москве, необходимо обраться в Миграционный центр Сахарово, который находится на приличном расстоянии от Москвы. Электрички, поезда, экспрессы туда не идут. Добраться можно исключительно на автобусе или такси. В зависимости от места проживания в Москве добираться на автобусе можно и пять часов, за такси берут повышенный тариф, как за пригород.

Белорусам, проживающим в Московской области, подать документы еще сложнее, а точнее, лучше сразу спланировать отпуск для охоты за талончиками на прием в отдел по миграционным вопросам соответствующей локации. Так происходит в отделе по вопросам миграции Люберецкого района. Я снимаю квартиру в Люберцах, поэтому испытала все на себе. Люди приезжают задолго до открытия ворот отдела, чтобы самим сформировать списки очереди на получение талона. Сам талон ждать надо тоже на улице. Два-три часа на морозе под минус 25. Талон выдается на даты через неделю. Время выбирает автомат.

...Третьего февраля документы у меня наконец приняли. Это не значит, что я получу ВНЖ в России. Надо ждать проверки, она идет в течение трех месяцев. За это время могут и отказать.

И у меня к вам вопрос: в середине прошлого года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, упрощающий получение гражданства РФ, в том числе для белорусов. СМИ изобилуют подробностями интеграционных процессов между Россией и Беларусью. Вы сами об этом пишете в каждом номере! Постоянно принимаются, совершенствуются и дополняются международные акты, декларирующие максимальное сближение законодательств двух стран по всем направлениям нашей жизни.

Скажите, в чем выражается равенство в правах россиян и белорусов, если приходится проходить через такие испытания?

Где же правда? Где конкретные преференции в упрощенной системе получения ВНЖ для белоруса? Возможно, подразумевается исключение отдельных этапов миграционных процессов, таких как получение разрешения на временное проживание (РВП), но данные исключения совершенно не имеют отношения к непосредственно процедурам получения ВНЖ либо гражданства.

Скажите, как выражается равенство в правах россиян и белорусов? Признаться, пройдя через все эти процедуры (а моя эпопея еще не закончена), я не раз испытала чувство обиды и унижения. Разве это правильно?

С уважением, Елена".

(адрес и телефон в редакции газеты).

А как в Беларуси

Россиянину, желающему получить вид на жительство в Беларуси, не придется преодолевать так много препятствий. Первый заместитель начальника департамента - начальник управления по миграции и работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства Виталий Наумчик рассказал корреспонденту "СОЮЗа", что основанием для того, чтобы российский гражданин получил в Беларуси разрешение на постоянное проживание и вид на жительство, является наличие у него паспорта РФ.

Кроме того, в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел предоставляются документы, необходимые для получения разрешения на постоянное проживание, которые указаны в перечне административных процедур. Они обозначены в Указе Президента № 200. Перечень документов небольшой.

Виталий Наумчик говорит, что из России обязательно нужно привезти справку о наличии (отсутствии) судимости. Электронный ее вариант не подойдет. Срок действия справки - шесть месяцев. Остальные документы гражданин РФ может получить в Беларуси. Ему необходимо пройти медкомиссию, написать автобиографию, заполнить формализованный бланк заявления, оплатить госпошлину. Собранные документы необходимо предоставить в районное подразделение по гражданству и миграции по предполагаемому месту жительства.

Если срок рассмотрения возможности предоставления разрешения на постоянное проживание для жителей других стран обычно до трех, а по отдельным основаниям до шести месяцев, то в отношении граждан России вопрос рассматривается не более месяца, уточнил Виталий Наумчик.

В указанный срок гражданину России приходит письменный ответ о выдаче разрешения на постоянное проживание, после которого он подает документы на оформление самого вида на жительство и регистрацию. Эти документы подаются в то отделение по гражданству и миграции, где он будет проживать. Вид на жительство изготавливают по аналогии с паспортом гражданина Беларуси в те же сроки (до 30 дней). Если нужно быстрее (например, до 7 или 15 дней), можно доплатить пошлину за ускорение.

Виталий Наумчик обращает внимание на то, что перечень документов на получение разрешения на постоянное проживание изменялся более года назад. Его упростили для того, чтобы иностранцам было удобнее. Кстати, разрешение на постоянное проживание в Беларуси российские граждане могут получить, не выезжая из своей страны. В этом случае они предоставляют в посольство Беларуси в России необходимые документы и после принятия соответствующего решения в Беларусь приезжают уже для подачи документов на оформление вида на жительство и регистрации по месту жительства.

После получения вида на жительство иностранный гражданин обязан соблюдать Конституцию Беларуси и иные акты законодательства, нарушение которых может повлечь аннулирование ранее выданного ему разрешения на постоянное проживание, отметил Виталий Наумчик.