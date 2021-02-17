Как быстро пройти ПЦР-тест в Беларуси

Здоровье

Как быстро пройти ПЦР-тест в Беларуси?

"Отец-пенсионер, живущий в Гродно, недавно переболел, по его словам, простудным заболеванием, к врачу не обращался. Буквально на днях решил, что хочет приехать к нам в гости на день рождения внучки. Как ему быстро пройти ПЦР-тест? Марианна Новикова, Москва".

Сдать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Беларуси помимо государственных медучреждений теперь можно и в частных лабораториях и медицинских центрах. Речь идет об учреждениях здравоохранения, у которых есть лицензия на проведение лабораторной диагностики. По постановлению Минздрава Беларуси от 21 января часть ПЦР-тестов частные лаборатории должны делать для государственных организаций здравоохранения безвозмездно. Предельный максимальный тариф на услугу ПЦР для населения не может превышать 79,5 белорусского рубля. И, к примеру, в Гродно стоимость такого анализа в одном из медцентров - около 70 рублей, с переводом результата на английский язык - на 5,75 рубля дороже. Срок готовности ПЦР-теста - до трех рабочих дней. В случае положительного результата персональные данные клиента предоставляются в поликлинику.

Закон

Какие белорусские города вышли из зоны радиоактивного загрязнения?

"После чернобыльской катастрофы наша семья уехала из Гомельской области в Краснодарский край к родителям супруги. Решили, что так будет лучше для здоровья детей. А недавно, общаясь в Сети с земляками, узнал, что родная Речица уже не относится к зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Получается, что радиация ушла и город стал чистым? Владимир Кухарчук, Туапсе".

Да, согласно новому перечню населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, вступившему в силу 12 февраля, город Речица считается пунктом, не находящимся в зоне радиоактивного загрязнения. Этот перечень, сообщили в МЧС, пересматривается раз в пять лет и утверждается постановлением правительства. При его подготовке используются сведения Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды по плотности загрязнения почв цезием-137, стронцием-90, плутонием-238, 239, 240, а также данные "Каталога средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Беларуси".

Количество населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, уменьшилось в Беларуси за пять лет на 171 - до 2022. В основном к чистой зоне отнесены мелкие деревни, но есть и крупные пункты, такие как Славгород, Речица и поселок Василевичи.

88 населенных пунктов перешли в менее жесткие зоны радиоактивного загрязнения в связи с уменьшением плотности загрязнения почв радионуклидами, снижением средних годовых доз облучения населения. В общей сложности в населенных пунктах, которые исключены из перечня, проживают почти 106 тысяч человек (в том числе более 22,8 тысячи детей).

"По сравнению с предыдущим перечнем количество населенных пунктов в зоне проживания с периодическим радиационным контролем уменьшилось с 1827 до 1746, в зоне с правом на отселение - с 353 до 271, в зоне последующего отселения - с 13 до 5", - сообщили в МЧС.

Документ

Как восстановить утерянное свидетельство о браке?

"Потерялось наше свидетельство о браке, которое мы получили в Минске в 1979 году будучи студентами. Можно ли его восстановить? Елена Кузнецова, Орел".

Для того чтобы получить повторное свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении ребенка, нужно взять паспорт, документы, подтверждающие изменение фамилии или иных данных гражданина (в случае их изменения), и обратиться в орган ЗАГС по месту регистрации акта гражданского состояния (первые экземпляры записи акта хранятся 75 лет), объяснили в главном управлении юстиции Мингорисполкома:

- Можно обратиться в сектор архива органов, регистрирующих акты гражданского состояния, главного управления юстиции Мингорисполкома. В этом архиве на хранении находятся вторые экземпляры записей актов гражданского состояния, совершенные органами ЗАГС города Минска с июля 1944 года. Кроме того, архивный фонд составляют записи актов, совершенные консульскими и дипломатическими представительствами Республики Беларусь за рубежом в период с 1991 по 2019 год.

Правила

Куда сдать сломанную микроволновку?

"После двухлетнего контракта с белорусской компанией возвращаюсь домой в Смоленск. Хотелось бы оставить хозяину квартиру в надлежащем виде. Куда можно сдать неисправную микроволновку и пылесос? Андрей Шумель, Минск".

Предприятие БелВТИ не первый год занимается сбором, переработкой, утилизацией электронного и электрического оборудования. Заявку на бесплатный вывоз вышедших из употребления приборов можно оставить на его сайте или позвонить по указанному телефону. Кстати, минчане активно пользуются бесплатной услугой. За прошлый год, проинформировали на предприятии, они сдали в переработку 864 тонны электроники и бытовой техники, что больше, чем в предыдущие годы.