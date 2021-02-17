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17.02.2021 19:52
Рубрика: Общество

Скорые помощники

Умные технологии упростят работу врачам
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Больше всего возможностей для применения искусственного интеллекта в первичном звене, поскольку это самый массовый сегмент здравоохранения. Об этом заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на Всероссийской научно-практической конференции.

Также широкое применение умные технологии получат в диагностике. Отечественные производители уже заявили о готовности представить оборудование, способное анализировать медицинские снимки и ставить диагнозы. В 2021 году полноценно заработает единая платформа по искусственному интеллекту в здравоохранении. Она позволит обрабатывать весь массив данных, который формируется в сфере здравоохранения на федеральном уровне. Платформа обеспечит работу "Системы поддержки принятия врачебных решений": то есть врачи получат цифрового помощника на всех этапах ведения пациента.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Военные медики получат единовременную выплату из-за COVID-19

Например, система даст рекомендации, какие анализы и лабораторные исследования назначить пациенту, у каких профильных специалистов получить консультацию. В условиях домашнего стационара искусственный интеллект будет помогать людям самостоятельно следить за своим здоровьем.

Общество Здоровье

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