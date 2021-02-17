Какие бывают программы адресной продовольственной помощи

Счетная палата (СП) поддержала инициативу о предоставлении малоимущим адресной помощи продуктами помимо назначения им льгот и пособий.

По словам руководителя департамента аудита социальной защиты и культуры СП Ольги Самариной, большинство граждан, живущих за чертой бедности, - семьи с детьми, основная доля расходов которых приходится на питание. Если бедные (а сейчас их в России 19,6 млн человек) в год на продукты тратят 45% своего бюджета, то у богатых эти затраты составляют около 15%. При одинаковом потреблении хлебобулочных изделий бедные расходуют на них 9,2%, а богатые - 2,3% общих затрат на продукты.

Есть несколько вариантов оказания адресной продовольственной помощи. Это могут быть бонусные карты. Ежемесячно на них будет начисляться определенная сумма денег или ее эквивалент в виде баллов или бонусов, которые можно потратить на приобретение продуктов первой необходимости. Подобную программу минпромторг готовился ввести еще несколько лет назад. Также это могут быть готовые продуктовые наборы, которые выдают нуждающимся семьям.

В ноябре 2020 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с благотворительным фондом продовольствия "Русь" запустили во Владимирской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге проект: особо нуждающимся семьям на виртуальные карты перечисляется 1 тыс. бонусов, которая равняется 1 тыс. руб. На эти деньги можно купить макароны, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Алкоголь и табак приобретать запрещено. Сейчас виртуальной продкартой пользуется тысяча семей с детьми - многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Карта действует от трех месяцев до полугода.

В Ульяновской области такая карта появилась в 2015 году по инициативе региональных властей. Получить ее могут малообеспеченные, временно находящиеся в затруднительном материальном положении семьи и одинокие граждане. В 2020 году к программе подключили также семьи с детьми до трех лет.

На фоне пандемии в России снова заговорили о возможности введения федеральной адресной продовольственной помощи. Еще в 2014 году минпромторг предложил каждый месяц переводить нуждающимся на банковскую карту несколько тысяч рублей для покупки продуктов исключительно российского производства. В частности, свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, мяса, яиц, молока и молочной продукции. Финансировать программу предлагалось не только за счет бюджетов, но и софинансирования самих граждан: если держатель карты будет пополнять ее своими деньгами, бюджет добавит ему дополнительно 30-50% от этой суммы.

В 2015 году минпромторг оценивал расходы бюджета на программу в 240 млрд рублей. На эти деньги удалось бы помочь около 15-16 млн человек. Однако проект после долгого обсуждения так и не был утвержден.

Между тем подобные программы действуют во многих странах и уже доказали свою эффективность, говорит директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. В США доля расходов на нее иногда составляет более 60% от всего аграрного бюджета страны, программой охвачено 15% населения. При этом на каждый бюджетный доллар получается 1,7-1,8 доллара отдачи. Поскольку спрос на продукты увеличивается, растет их производство - появляются новые предприятия и рабочие места. Новые предприятия платят налоги в бюджет, то есть в итоге выгоду получают все.

"Продовольственные карты советского времени не имеют ничего общего с теми продовольственными картами, которые предлагается ввести сейчас. Тогда они вводились потому, что был дефицит продуктов и надо было этими карточками ограничить потребление. Сейчас дефицита нет, а продуктовые карты служат только "расширителем" спроса", - обращает внимание директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова.

Цены

ТОП-5 сезонных продуктов

Сдерживать рост цен на продукты или нет, правительство будет решать с учетом сезонности. Ежемесячно минэкономразвития и минсельхоз будут анализировать данные Росстата о ценах, пропускать через специальную программу сезонных колебаний. Это позволит "очистить" данные от влияния сезонного фактора и сделать правильный вывод о том, насколько подорожали товары.

Сейчас правительство вправе регулировать цены при росте на 10% (ранее - только при росте на 30%) в течение двух месяцев на социально значимые продукты питания. Это говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и другие продукты.

На Новый год дорожают икра и мандарины, на майские праздники - мясо, а на Пасху - яйца. Курицу нестись быстрее не заставишь, не повысишь цены в этот момент - образуется дефицит. Это и называется сезонностью. По версии Росстата, безусловные лидеры сезонности - овощи.

Сильнее всего зависят от сезона цены на овощи. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

1. Белокочанная капуста. С июля по октябрь цены на капусту низкие, а с октября начинают расти. В конце мая - июне зреет ранняя капуста, и цены начинают снижаться. За последние три года самая дешевая белокочанная капуста продавалась в июле 2018 года - по 62,48 рубля за кг, а самая дорогая - в марте 2019 года, когда она стоила 136,15 рубля за кг.

2. Помидоры. Хотя в России появляется все больше тепличных помидоров, пока это не сильно влияет на сезонные колебания цен на эти продукты - летом они могут стоить в два раза дешевле, чем зимой. Свежие помидоры в июле 2019 года можно было купить по 67,37 рубля за кг, а в ноябре 2019 года - по 132,1 рубля за кг.

3. Огурцы. Летом и осенью мы собираем урожай - и прилавки магазинов ломятся от свежих огурцов. Товара больше, а съесть мы при всем желании больше вряд ли сможем. Даже с учетом любви к консервации. Самые дешевые свежие огурцы были в июне 2019 года - по 73,73 рубля за кг, а самые дорогие - в декабре 2020 года - 147,47 рубля.

4. Молоко. С появлением свежей зеленой травы производство сырого молока прибавляет от 10 до 30%. А его потребление, наоборот, с мая по сентябрь традиционно снижается. На рынке появляется избыток молока. Частично оно уходит на производство молочных продуктов, которые можно долго хранить - например, сыр или сливочное масло. По данным Росстата, разброс цен от чуть более 98 рублей до 104 рублей с небольшим за литр питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности.

5. Яйца. У производства яиц также наблюдается ярко выраженная сезонность производства. Тут меняется спрос: традиционно с октября по декабрь стоимость яйца растет. Ведь какой новогодний стол без салата оливье? Это также подтверждается данными Росстата: например, в декабре прошлого года куриные яйца подорожали на 13,24% в сравнении с ноябрем.