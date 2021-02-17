18 февраля открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая проходит под девизом "Книга объединяет людей и страны". В этом году форум соберет 281 экспонента из 20 стран. Мы расспросили наших читателей: "А какая книга вас "перепахала"?

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ им. М. Танка:

- Еще в школьные годы мой внутренний мир перевернули произведения Михаила Булгакова, и я много раз перечитывала роман "Мастер и Маргарита". Когда училась на филологическом факультете, просто рыдала, читая "Отверженных" Виктора Гюго, или восхищалась архитектурой собора Парижской Богоматери в одноименном романе этого писателя. По-другому увидела сюжетные линии и образы "Идиота" Федора Достоевского, перечитывая эту книгу уже с пониманием философии автора… Для меня литература - неотъемлемая часть жизни, тот мир, который помогает задуматься и иначе взглянуть на многие вещи.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

- В основном читаю книги, связанные с профессиональной деятельностью, - уже 53 года (из шестидесяти общего стажа) преподаю математику в минской школе № 19. Покупаю сборники задач, методички… Даже если одна страничка покажется мне интересной, приобрету издание. Надеюсь, что и на Минской книжной выставке-ярмарке, на которую собираюсь сходить, тоже найду нужную литературу. А из художественных книг, которые произвели сильное впечатление в последние годы, - "Код да Винчи" Дэна Брауна.

Светлана Гарбуз, заведующая отделом Клецкой районной центральной библиотеки:

- Из прочитанных в последнее время я бы назвала книгу Юрия Татаринова "О моей маме". Это очень теплые, трогательные, щемящие воспоминания писателя о его детстве. Видно, что мама играла в его жизни большую роль. Чувства, которые автор описывает в книге, близки и мне… К слову, родился Юрий Татаринов в России. Его отец был военным, и семья часто переезжала. Так в шесть лет будущий писатель оказался в нашей стране. Сегодня он член Союза писателей Беларуси. Кстати, приезжал к нам в библиотеку на встречу с читателями.

Григорий Чечушков, начальник диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра:

- Меня в свое время потрясла книга "Искусство войны", ее автор древнекитайский полководец Сунь-Цзы. Он написал ее две с половиной тысячи лет назад и, несмотря на это, она до сих пор не потеряла своей актуальности. Когда я прочел ее, то понял, что в нашем мире с тех пор ничего не изменилось - люди остались такими же, ими движут те же страсти и желания, что и много лет назад. Так же ведут себя государства. Наш мир остается прежним, несмотря на технический прогресс. Люди совершают те же поступки, так же стремятся к своим целям, используя для этого различные средства.

Вячеслав Дроботов, предприниматель, Ростов-на-Дону:

- Мой мир перевернул Даниил Хармс. Мама в детстве читала некоторые его стихи, а уже во взрослом возрасте в руки попались "Случаи" - цикл из 30 коротких историй, написанный в жанре абсурда. Несмотря на нарочитую банальность, наивность и парадоксальность текстов, меня с первого прочтения поразил его взгляд на мир.

Сам Хармс по этому поводу сказал: "Меня интересует только "чушь". Только то, что не имеет никакого практического смысла". Но спустя время ты вдруг понимаешь, что это вовсе не чушь, а самая настоящая квинтэссенция нашей жизни - все наши страхи, страсти и мечты, очищенные от условностей культуры.

Константин Селянин, руководитель Уральской школы переговоров, Екатеринбург:

- Из всех прочитанных книг мне больше всего нравились не навязанные школьной программой. Среди таких была и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Впервые с ней я познакомился в армии в 18 лет и с тех пор перечитывал несколько раз. В ней есть о чем задуматься. Она вбирает сразу несколько эпох. Цепляет и то, что автор описывает нелинейное время так красочно, что я могу легко визуализировать сюжет.