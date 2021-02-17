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Рубрика: Культура

Искусство знать

Какие музеи в Москве работают для учащихся бесплатно
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8386)
Экскурсии и выставки участников проекта "Музеи - детям" теперь могут бесплатно посещать не только учащиеся государственных школ и колледжей, но и частных. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

За три с половиной года, что существует проект, культурные площадки города бесплатно посетили более 750 тысяч школьников и студентов. После продолжительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, экспозиции снова ждут юных гостей. В списке уже 103 музея и выставочных зала. Есть как государственные, так и частные. Новые участники добавляются ежегодно. В минувшем году, например, в "бесплатную" компанию влились Музей военной формы, Еврейский музей и центр толерантности, музей "Огни Москвы", Музей Международного нумизматического клуба, Музей техники Вадима Задорожного и Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола.

Фото: mos.ru
В московские музеи передадут около 150 археологических находок

Пойти на встречу с искусством дети могут сами, с друзьями, родителями или вместе с классом. Чтобы получить бесплатный билет, нужно обратиться в кассу. Школьников и студентов колледжей, объясняют авторы проекта, там попросят приложить к считывающему устройству социальную карту или "Москвенок" в виде карты, браслета, часов или брелока. Учащиеся же негосударственных учебных заведений могут захватить с собой соцкарту или справку с места учебы, заверенную подписью руководителя и печатью организации. И вперед - изучать выставки и экспонаты.

За день, кстати, разрешается посещать несколько музеев. Но важно помнить: в каждом из них выдают только один бесплатный билет, срок годности которого распространяется на весь день.

Допустим, школьник решил по-умному провести утро субботы и пошел в музей Маяковского. Днем же заглянул в Московский музей современного искусства. А вечером ему захотелось снова прочувствовать атмосферу поэзии XX века и побродить по залам музея Маяковского. Это возможно. Главное - не потерять билет, выданный утром. Ведь проходить придется снова по нему.

В числе популярных площадок - Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, Биологический музей имени Тимирязева

Самыми популярными у детей по-прежнему остаются Государственный Дарвиновский музей, Московский музей космонавтики, Государственный музей А.С. Пушкина, Биологический музей имени К.А. Тимирязева и музей-панорама "Бородинская битва". В Дарвиновском, например, можно увидеть скелеты и чучела зверей и птиц. Погрузиться в животный мир помогают интерактивные экспонаты. Скажем, можно посмотреть на окружающих глазами полевой мыши, помериться силой со слоном или послушать, как бьется сердце самой маленькой птицы в мире - колибри. Необычно? Вот потому сюда и тянет как магнитом детей. Да и взрослых тоже.

103 музея и выставочных зала столицы участвуют на данный момент в проекте

Привлекает школьников и музей космонавтики, где можно ознакомиться с историей освоения космоса, услышать истории космонавтов и рассмотреть в деталях "начинку" ракет-носителей, скафандров и спутников.

Культура Арт Музеи и памятники

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