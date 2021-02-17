Шестое место Карима Халили в индивидуальной гонке на 20 км - лучшее, чего смогли добиться российские биатлонисты на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке.

Победу в среду отпраздновал норвежский биатлонист Стурла Легрейд. Он преодолел дистанцию за 49 минут 27,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (отставание +16,9; 0 промахов), тройку сильнеших замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале (+40,9; 1).

Халили тоже стрелял точно, но уступил соперникам ходом (+1.45,3; 0).

- Четыре ноля - хорошее достижение. И на чемпионате Европы было так же. Наверное, с такой точной стрельбой можно было рассчитывать на лучший результат. Но сейчас для меня и это неплохо, - сказал Халили в эфире "Матч ТВ". - Три круга я вообще ехал кайфовал, спасибо украинской команде, я ехал за ними. Но затем уже стало тяжелее. На последнем огневом рубеже было трудно.

Евгений Гараничев по итогам индивидуальной гонки стал 16-м (+3.30,9; 2). Остальные просто провалились. Александр Логинов финишировал 31-м (+4.35,0; 3), Матвей Елисеев - 61-м (+6.02,0; 3).

В четверг в Поклюке состоится одиночная смешанная эстафета. Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что на старт выйдут Евгения Павлова и Эдуард Латыпов.

Напомним, что Латыпов стал седьмым в гонке преследования. Лучший результат в женской команде на этом чемпионате мира показала Светлана Миронова, завершившая индивидуальную гонку в топ-5. Но спортсменка призналась, что не готова бежать сингл-микст. Для нее это самый нелюбимый вид программы: "динамичная гонка с короткой дистанцией, где сильно колотит на огневом рубеже".