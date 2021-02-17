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17.02.2021 06:20
Рубрика: Общество

Каждые 10 минут умирает человек: Названа главная опасность курения

Текст: Оксана Грибанова

Согласно данным Росстата, число курильщиков в России снизилось - с 39,4% до 27,3%, однако количество людей, которые так и не могут расстаться с вредной привычкой, по-прежнему достаточно велико.

Фото: iStock
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Самая главная опасность курения связана с развитием онкологии. Причем речь сразу о нескольких видах рака - желудка, кишечника, мочевого пузыря и, конечно, легких.

Табачный дым является главным фактором риска рака легкого, от которого в стране каждые десять минут умирает один человек, предупредил онколог, заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ имени Блохина Константин Лактионов.

Врач объяснил, что при горении табака выделяется порядка семи тысяч веществ. Из них 69 - канцерогены. Это как минимум, передает aif.ru.

"Курение не только повышает риск рака, но и значительно снижает эффективность всех видов его лечения", - предупредил онколог, добавив, что лучшее решение для пациента - полный отказ от вредной привычки.

Наука Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Росстат Борьба с курением

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