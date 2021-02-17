Киргизия и Россия согласовывают дату Второго форума ректоров вузов двух стран. Его планируют провести на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Дату, формат мероприятия и вопросы, которые стоят на повестке дня, обсудили в формате онлайн-конференции руководители профильных ведомств двух стран, вузов России и Киргизии и министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Виртуальную встречу, как сообщают в МИД республики, организовало Генеральное консульство КР в Екатеринбурге.

Форум ректоров считается важной площадкой взаимодействия двух стран в сфере высшего образования. Первое мероприятие такого формата с участием руководителей вузов России и Киргизии прошло весной 2019 года. Встреча собрала ректоров свыше семидесяти ведущих университетов РФ и КР. В его рамках стороны заключили несколько десятков соглашений о сотрудничестве. Договоренности предполагают не только развитие прямых связей между учебными заведениями, но и открытие филиалов ведущих российских университетов на базе местных вузов.