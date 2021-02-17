Когда нарушители масочного режима освобождаются от ответственности

Верховный суд России разъяснил, что нарушители принятых в регионах ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией, освобождаются от административной ответственности в день отмены таких ограничений. Речь идет в том числе о перчаточно-масочном режиме.

Такие разъяснения содержатся в новом обзоре Верховного суда по вопросам судебной практики в условиях ограничительных мер. "Отмена нормативного правового акта, принятого уполномоченным государственным органом субъекта РФ и содержащего обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей частью ст. 20.61 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), либо отмены <...> постановления о назначении административного наказания, если оно не было исполнено", - пояснил Верховный суд.

Как напоминает ТАСС, статьей 20.61 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение обязательных правил, установленных региональными нормативно-правовыми актами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.