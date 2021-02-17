Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе

Компания Epic Games подала официальную жалобу в Еврокомиссию против Apple. Разработчики заявляют, что ИТ-гигант пользуется привилегированным положением операционной системы iOS для своих устройств, чтобы взымать 30% налог.

"На карту поставлено само будущее мобильных платформ. Потребители имеют право устанавливать приложения из источников по своему выбору, а разработчики имеют право конкурировать на честном рынке", - заявил гендиректор Epic Games Тим Суини в комментарии Reuters.

В то же время Apple пока никак не комментирует поданный иск. Конфликт Apple и Epic Games начался в прошлом году, когда разработчики добавили в свою игру собственную платежную систему, обойдя таким образом комиссию Apple. Разумеется, ИТ-компании это не понравилось, и игра Fortnite была удалена из магазина App Store за нарушение правил. После этого Epic Games подала на Apple в суд, получив в ответ встречный иск.

Теперь дело впервые вышло за пределы США. До этого оно рассматривалось только в Северной Америке.